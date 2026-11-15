‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर अपना रुख और कड़ा करते हुए कांग्रेस 26 नवंबर (संविधान दिवस) को ‘संविधान रक्षा’ मार्च निकालेगी। इसके साथ ही, पार्टी हटाए गए मतदाताओं के सत्यापन (वेरिफिकेशन) के लिए बूथ स्तर पर अभियान चलाएगी और गांवों में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ चौपालों का आयोजन करेगी।

रविवार को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों, महासचिवों, प्रभारियों और अन्य प्रमुख पदाधिकारियों को इस बारे में सर्कुलर जारी किया गया है।

कांग्रेस के महासचिव (संगठन प्रभारी) के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि ‘दिल्ली चलो’ अभियान के चौथे चरण के तहत 25 और 26 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम अब बाद में किए जाएंगे। इसकी वजह यह है कि 26 नवंबर को सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियां अपने-अपने राज्यों में ‘संविधान रक्षा’ मार्च का आयोजन करेंगी।

‘वोट रक्षक’ अभियान चलाएगी पार्टी

वेणुगोपाल ने बताया कि इस मार्च से पहले ‘वोट रक्षक’ अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत कांग्रेस कार्यकर्ता हर बूथ पर जाकर उन वोटों का सत्यापन करेंगे जिन्हें हटा दिया गया है।

सर्कुलर के मुताबिक, 22 नवंबर तक जिला कांग्रेस कमेटी के स्तर पर बैठकें होंगी, ‘वोट रक्षकों’ की नियुक्ति की जाएगी और जमीनी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 22 से 30 नवंबर तक ‘वोट रक्षक’ बूथ स्तर पर हटाए गए मतदाताओं का सत्यापन करेंगे, जिसकी हर दिन निगरानी मंडल अध्यक्ष करेंगे। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि 29 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच गांवों में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ चौपालें आयोजित की जाएंगी।

रामलीला मैदान में की थी रैली

इंडिया गठबंधन ने एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की थी। इसका मकसद मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को उजागर करना और चुनाव आयोग की विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाना था। इससे पहले, 31 अक्टूबर को दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।

रामलीला मैदान की रैली में विपक्ष के कई प्रमुख नेता शामिल हुए थे। जिनमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी, सांसद अभिषेक बनर्जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित कई नेता शामिल थे।

लोगों की आवाज दबाने का आरोप

राहुल गांधी ने रैली में कहा था कि यह विरोध प्रदर्शन देश की आवाज है और इसका किसी एक राजनीतिक दल या नेता से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर लोगों की आवाज दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा था कि विपक्ष शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीकों से संविधान की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगा।

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देश में वोट चोरी और चुनाव प्रक्रिया में धांधली के आरोपों के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन से अहम बदलावों की मांग की है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।