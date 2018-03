कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के 84वें महाधिवेशन में खुद को पांडव और बीजेपी की तुलना कौरवों से की थी। उनके इस बयान के बाद सोशल नेटवर्किंग साइटों पर कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। उनमें खुद को पांडव साबित करने की होड़ मची है। दोनों दलों के समर्थकों के बीच जारी नोकझोंक का लोग भी मजे ले रहे हैं। दरअसल, भाजपा की कर्नाटक शाखा ने ट्वीट किया, ‘यदि आप वास्तव में पांडव होते तो कृष्णा आपको छोड़कर हमारी तरफ न आते।’ यहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे एसएम कृष्णा के भाजपा में शामिल होने की ओर संकेत किया गया था। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई ने भाजपा को इसका जवाब दिया। पार्टी ने लिखा, ‘क्या कौरव का नेतृत्व अविवाहित ‘गंगा पुत्र’ (भीष्म) ने नहीं किया था!’ बता दें कि राहुल गांधी ने पार्टी अधिवेशन में कहा था, ‘हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की लड़ाई लड़ी गई थी। कौरव ताकतवर और अंहकारी थे। पांडव नम्र थे। वे सच्चाई के लिए लड़े थे। कौरवों की तरह बीजेपी और आरएसएस का काम सत्ता के लिए लड़ना है। पांडवों की तरह कांग्रेस सच्चाई के लिए लड़ रही है।’ अंग्रेजी और हिंदी में दिए भाषण में राहुल ने कहा था कि उन्हें सुनने वालों में तमिलनाडु से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक के लोग हैं। नौजवानों से लेकर किसान तक शामिल हैं।

If you really were the Pandavas, Krishna wouldn't have deserted you and come on our side. #RahulFacePalm https://t.co/YL3Inl3n1i

— BJP Karnataka (@BJP4Karnataka) March 18, 2018