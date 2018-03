कांग्रेस ने ट्विटर पोल कर फिर से सुषमा स्वराज को घेरा, कहा- अब रिट्वीट करके दिखाएं

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को लेकर कांग्रेस ने पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर जो सर्वे कराया था, उसे लेकर कांग्रेस पार्टी पहले ही शर्मिंदगी झेल चुकी है। इतना शर्मिंदा होने के बाद कांग्रेस कहां चुप रहने वालों में से थी। इसके बाद कांग्रेस ने एक और सोशल मीडिया सर्वे कराया है, जिसे शेयर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने सुषमा स्वराज पर तंज कसा कि अब रिट्वीट करके दिखाओ। कांग्रेस ने जो नया सर्वे कराया है, उसमें दो विकल्प यूजर्स के सामने रखे गए हैं। इस सर्वे में पार्टी ने दो विकल्प देते हुए यूजर्स से पूछा कि इनमें से कौन-सी सुषमा स्वराज की सबसे बड़ी नाकामी है। इनमें से एक था मोसुल में मारे गए 39 भारतीय और दूसरा विकल्प था डोकलाम मुद्दा।

इस सर्वे का जवाब देते हुए 57 प्रतिशत ट्विटर यूजर ने मोसुल में मारे गए भारतीयों के मुद्दे को सुषमा स्वराज की नाकामी बताया। वहीं, 43 प्रतिशत यूजर्स ने डोकलाम विवाद को सुषमा स्वराज की नाकामी बताई। इस सर्वे के साथ कांग्रेस ने ट्वीट किया, “चूंकि पिछले चुनाव से लोगों को कुछ ज्यादा नहीं मिला था, इसलिए इससे चीजों को स्पष्ट करना चाहिए। प्रिय सुषमा स्वराज मैम, रिट्वीट करने में संकोच न करें।”

Since many people didn’t quite get the previous poll, this one should make things explicitly clear.

Dear @SushmaSwaraj M’am, feel free to retweet. https://t.co/vCNuCfyO4Q

— Congress (@INCIndia) March 29, 2018