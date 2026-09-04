Chidambaram News: कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पर तंज कसा। पंजाब की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में चड्ढा का नाम ‘शिफ्टेड’ दिखाए जाने पर चिदंबरम ने उन्हें भारत का वोट न देने वाला नागरिक कहा है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा, “कल मैंने अपने मित्र श्री राघव चड्ढा को भारत का गैर-मतदाता नागरिक बनने पर बधाई दी! वे अकेले नहीं हैं। भारत की वयस्क आबादी के पूरे 10 प्रतिशत लोगों को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा गैर-मतदाता नागरिक घोषित किया गया है।”
राघव चड्ढा ने राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया
राघव चड्ढा ने पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया है। चड्ढा ने कहा कि वह पंजाब से मौजूदा राज्यसभा सांसद है और उनका वोटर आईडी मोहाली में रजिस्टर्ड है। इसके बावजूद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मे उनके नाम के सामने ‘शिफ्टेड’ लिखा गया है।
राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर कहा, “शुक्र है, ये केवल ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हैं, फाइनल वोटर लिस्ट नहीं। ‘दावे और आपत्तियां’ प्रक्रिया के दौरान नामों को सही किया जाता है, जो जारी है। फाइनल वोटर लिस्ट अक्टूबर 2026 में प्रकाशित की जाएगी। यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला लगता है।”
चड्ढा ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार की पुलिस और प्रशासनिक मशीनरी ने इसी तरह आम आदमी पार्टी के उन पूर्व विधायकों को भी निशाना बनाया है जो बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने आगे कहा कि जब से उन्होंने भ्रष्ट आम आदमी पार्टी छोड़ी है, तब से इसका नेतृत्व गुस्से से उबल रहा है। उन्होंने कहा, “इसने हम जैसे लोगों के खिलाफ पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार की प्रशासनिक मशीनरी को लगा दिया है, जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया।”
आप ने आरोपों को खारिज किया
राघव चड्ढा के आरोप के जवाब में पंजाब सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी और आम आदमी पार्टी ने जवाब दिया है और कहा है कि एसआईआर का काम चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है और इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। आप ने दावा किया कि चड्ढा दिल्ली में रह रहे हैं और अगर वह पंजाब में नहीं रहते हैं तो अपने वोटर रजिस्ट्रेशन को बनाए रखने या स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी उनकी खुद की थी। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि चड्ढा दिल्ली की राजिंदर नगर विधानसभा सीट पर अपना वोटर रजिस्ट्रेशन पिछली तारीख से कराने की कोशिश कर रहे थे।
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पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बाद अब पटियाला से कांग्रेस के सांसद धर्मवीर गांधी ने दावा किया है कि एसआईआर के तहत जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में उनका और उनके परिवार के सदस्यों के नाम नहीं थे। हालांकि अधिकारियों ने इसे तकनीकी दिक्कत बताया और बाद में लिस्ट में धर्मवीर गांधी का नाम जोड़ दिया गया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…