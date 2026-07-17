Sonam Wangchuk News: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा भी वांगचुक से मिलने के लिए जंतर-मंतर पहुंचे हैं। उनसे मुलाकात के बाद पवन खेड़ा ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है।

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने मीडिया से बातचीत में कहा, “हमारे संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी एक ट्वीट किया। सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर सभी को चिंता है। बहुत ही असंवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है, जो लोकतांत्रिक विरोध भी भाषा को नहीं समझती है। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हमें सोनम वांगचुक और जो बच्चे बैठे हैं, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता है। आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे।”

छात्रों की गूंज नाम से चला रहे अभियान- पवन खेड़ा

पवन खेड़ा ने आगे कहा, “हम काफी समय से ‘छात्रों की गूंज’ नाम से अभियान चला रहे हैं। हमारे लोग हर गली, मोहल्ले और कैंपस में इन मुद्दों को सक्रिय रूप से उठा रहे हैं। हम न केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं बल्कि परीक्षाओं में पारदर्शिता की भी मांग कर रहे हैं।”

#WATCH | Delhi | Congress Leader Pawan Khera says, "… We are all concerned about Sonam Wangchuk's health. We are dealing with a highly insensitive government that fails to understand the language of democratic protest. When facing such a government, the methods of protest must… https://t.co/68Z96eFMAG pic.twitter.com/x5tztqTlfo — ANI (@ANI) July 17, 2026

अरविंद केजरीवाल और डिंपल यादव ने की थी मुलाकात

बता दें कि इससे पहले गुरुवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की थी।

अरविंद केजरीवाल ने वांगचुक से मुलाकात के बाद कहा, “युवाओं, आंदोलन और सोनम वांगचुक की बात सुनिए अन्यथा, तीन साल बाद आपका (केंद्र सरकार का) वही हाल होगा जो 2014 में हुआ था।” केजरीवाल ने आगे कहा, “मैं एक प्रस्ताव भी रखता हूं, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रधानमंत्री को सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए।”

वहीं डिपल यादव ने सोनम वांगचुक से मुलाकात के बाद मीडिया से बाचतीत में कहा, “यह ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के लोग तय करेंगे कि वह (सोनम वांगचुक) अपनी भूख हड़ताल कब खत्म करेंगे। लेकिन हम सरकार से कहना चाहेंगे कि वे थोड़ी संवेदनशीलता दिखाएं और यहां आकर बातचीत शुरू करें। हम बीजेपी के लोगों से कहना चाहेंगे कि वे संवेदनहीनता छोड़ दें। वे सनातन धर्म की बात तो करते हैं, लेकिन बिना करुणा के कौन सा सनातन धर्म टिक सकता है।”

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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का आमरण अनशन गुरुवार को 20वें दिन में प्रवेश कर गया। शुक्रवार (17 जुलाई 2026) सुबह कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सोनम वांगचुक की हेल्थ अपडेट पर पार्टी ने लिखा कि उनकी हालत ठीक नहीं है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…