Pathan Controversy: ‘बेशरम रंग’ गाने को लेकर दीपिका पादुकोण के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत, पठान फिल्म के निर्देशक, अभिनेता और अभिनेत्री के खिलाफ FIR की मांग

Complaint on Pathan Movie in Sakinaka Police Station: बेशरम रंग वाले गाने को लेकर बहुत से लोगों ने दीपिका के भगवा रंग की बिकिनी पर सवाल खड़ा करते हुए फिल्म का बायकॉट करने का एलान कर दिया है।

इस सीन को लेकर कई तरह के सवाल उठाये गए हैं (फोटो सोर्स – वीडियोग्रैब)।

