बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा नई मुश्किलों में घिर गए हैं। आनेवाली फिल्म ‘संजू’ में कथित तौर पर सेक्स वर्कर्स पर भद्दे कमेंट करने के मामले में दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। यह मामला ऐसे समय समाने आया है, जब फिल्म 29 जून को रिलीज होने वाली है। यह फिल्म बॉलीवुड स्टार संजय दत्त के जीवन पर बनाई गई है। इसमें रणबीर कपूर मुन्नाभाई फेम संजय दत्त की भूमिका में नजर आएंगे। वहीं, उनके साथ अनुष्का शर्मा भी स्क्रीन साझा करेंगी। अभिनेता संजय दत्त का जीवन उथल-पुथल से भरा रहा है। उन्होंने सिल्वर स्क्रीन पर करोड़ों सिने प्रेमियों का मनोरंजन करने के साथ ही जेल की सजा भी काटी है। संजय दत्त को वर्ष 1993 के बंबई बम धमाके मामले में जेल जाना पड़ा था। उन पर ड्रग्स लेने जैसे गंभीर आरोप भी लगे। अब उनके जीवन को बड़ी स्क्रीन पर उतारा गया है। इस फिल्म का निर्देशन राजकुमार हिरानी ने किया है, जबकि विधु विनोद चोपड़ा निर्माता हैं। रणबीर और अनुष्का के अलावा मनीषा कोइराला, परेश रावल, दिया मिर्जा, सोनम कपूर और विकी कौशल ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संजय दत्त खुद के जीवन पर बनी फिल्म को लेकर बेहद रोमांचित हैं। उन्होंने कहा था कि उनके जीवन को बड़ी स्क्रीन पर उतारा जा रहा है, जिसको लेकर उन्हें अजीब तरह का एहसास हो रहा है।

A complaint has been filed against Ranbir Kapoor & Anushka Sharma for allegedly making derogatory remarks against sex workers in the upcoming movie ‘Sanju’.

