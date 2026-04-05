मिताली सोलंकी 4 अप्रैल की रात सोई नहीं। वह दस्तावेजों के ढेर के साथ बैठी, बार-बार जांच करती रही, अपना फोन चार्ज करती रही, पावर बैंक चार्ज करती रही। पश्चिम एशिया संघर्ष में फंसे एक जहाज पर सवार उनके नाविक भाई दीक्षित की मौत के 35 दिन बाद, आखिरकार उनके अवशेष मुंबई वापस लाए जा रहे थे। उन्होंने कहा, अब कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए।

रात 1:30 बजे परिवार को एक मैसेज मिला। इस मैसेज में बताया गया था कि कंकाल के अवशेष सुबह 4:15 बजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल पर पहुंचेंगे। यह मैसेज जहाजरानी महानिदेशालय, वी शिप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दुबई स्थित भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास की तरफ से आया था। संयोगवश, यह घटना परिवार की तरफ से तीन दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद हुई।

कोर्ट में दायर की थी याचिका

इस याचिका में हफ्तों की देरी और चुप्पी का हवाला दिया गया था। इस मामले की सुनवाई 6 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की बेंच की तरफ से की जानी है। परिवार का मानना ​​है कि अदालत के हस्तक्षेप से ही मामला आगे बढ़ा। सुबह 3:30 बजे तक मिताली और उसके पिता अमृतलाल कार में सवार हो चुके थे। वे सुबह 4 बजे टर्मिनल पहुंचे और उन्हें 5 बजे के बाद लौटने के लिए कहा गया। लेकिन वे नहीं लौटे।

भोर होने से पहले ही कार्गो सेक्शन में चहल-पहल मच गई थी। मंद रोशनी में माल इधर-उधर ले जाया जा रहा था, जबकि पिता और बेटी बाहर खड़े होकर कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे थे, फोन पर अधिकारियों से संपर्क कर रहे थे और अगले कई घंटों में एक-एक करके मिलने वाली मंजूरी का इंतजार कर रहे थे। जब सुबह करीब 6.45 बजे एक अधिकारी अतिरिक्त दस्तावेजों की प्रक्रिया के लिए पहुंचा, तो आखिरकार एक पास जारी किया गया, लेकिन परिवार का केवल एक सदस्य ही अंदर जा सका। अमृतलाल ने कहा, “मैं जाऊंगा।” उन्होंने कहा, “मैं सब कुछ देखना चाहता हूं। उसे कैसे लाया जा रहा है। क्या लाया जा रहा है।”

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उस समय से लेकर अंत तक लगभग दो घंटे का समय लगा। पहले अंदर का पहला दौर, डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए सहार पुलिस स्टेशन की यात्रा, टर्मिनल पर वापसी, वैरिफिकेशन का एक और दौर और तब जाकर ताबूत उन्हें सौंपा गया। जब अमृतलाल कार्गो सेक्टर से बाहर निकले, तो मिताली बाहर खड़ी एम्बुलेंस की ओर दौड़ी और अपने भाई के अवशेषों वाले ताबूत को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने सतह पर लिखे नाम और डिटेल की जांच की, यह सुनिश्चित किया कि दस्तावेज मेल खाते हैं और एंबुलेंस के मोर्चरी की ओर बढ़ने से पहले कुछ क्षण वहीं खड़े रहे।

परिवार ने डीएनए टेस्ट से शव की पहचान की पुष्टि होने तक अंतिम संस्कार न करने का फैसला किया है। उन्होंने जहाजरानी महानिदेशालय और जहाजरानी कंपनी से मदद मांगी है, दोनों ने सहयोग का आश्वासन दिया है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि टेस्ट के लिए जरूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

हमारे संदेह दूर हो जाने पर ही अंतिम संस्कार करेंगे- मिताली

मिताली ने कहा, “हम 35 दिनों से ज्यादा इंतजार कर चुके हैं। हम कुछ और दिन इंतजार कर सकते हैं।” मिताली ने आगे कहा, “हम तभी उन्हें अंतिम विदाई देंगे जब हमारे सारे संदेह दूर हो जाएंगे। हम जीवन भर इस सवाल के साथ नहीं जीना चाहते कि कहीं ये दीक्षित के अवशेष तो नहीं थे?” उन्होंने कहा कि ये शंकाएं शुरू से ही शिपिंग कंपनी के व्यवहार के कारण पैदा हुई थीं। जब अमृतलाल मुंबई लौट आए बचाए गए चालक दल के सदस्यों से मिलने गए , तो उन्होंने बताया कि उन्हें उनसे सीधे बात करने या किसी भी बातचीत को रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं दी गई थी। उन्हें केवल वही बोलने के लिए कहा गया था जो उन्हें बोलने के लिए निर्देश दिए गए थे।

कंपनी की इंटरनल जांच रिपोर्ट, उन्हें 4 अप्रैल को, शव मिलने से ठीक एक दिन पहले ही दी गई। अमृतलाल ने कहा, “रिपोर्ट में मौजूद तस्वीरों से जहाज को गंभीर नुकसान नहीं दिख रहा है। वापस लौटे किसी भी चालक दल के सदस्य का सामान खोया हुआ नहीं लगता। लेकिन हमें अभी तक दीक्षित की निजी वस्तुएं जैसे उनका ट्रॉली बैग, लैपटॉप, फोन, हार्ड ड्राइव, कुछ भी नहीं मिला है।”

बेटा खो जाने पर पैसा और मुआवजा मायने नहीं रखता है- अमृतलाल

उन्होंने आगे कहा, “बेटा खो जाने पर मुआवजा और पैसा मायने नहीं रखता। अगर उसने खुद कमाकर वह पैसा घर लाया होता, तो बात अलग होती। उसकी मौत से मिले पैसे का हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं?” शव को फिलहाल शवगृह में रखा गया है। परिवार डीएनए टेस्ट प्रोसेस शुरू करने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराएगा।

गोवा और मुंबई के मछुआरों पर पड़ रहा ईरान युद्ध का असर

ईरान युद्ध एक महीने से ज़्यादा समय तक चलने की वजह से मुंबई और गोवा में मछली पकड़ने के काम पर असर पड़ा है। नाव कई दिनों से समुद्र किनारे पर खड़ी रहीं और मछली पकड़ने की ट्रिप कम कर दी गई है। मछुआरों का कहना है कि गोवा में जेटी पर करीब 30 फ़ीसदी ट्रॉलर अभी भी खड़े हैं। गोवा की राजधानी पणजी में मांडोवी नदी पर मालिम जेटी पर मछुआरे विजय करापोर चार दशकों से ज़्यादा समय से गोवा के समुद्र में मछली पकड़ रहे हैं। वह कहते हैं कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई की वजह से LPG सिलेंडर की कमी है। उन्होंने कहा कि ब्लैक मार्केट में एक सिलेंडर 10,000 रुपये तक का मिल रहा है, इसलिए हमें जहाज पर खाना पकाने के लिए स्टोव का इस्तेमाल करना पड़ा। पढ़ें पूरी खबर…