विदेश में 24 केंद्रों पर कराई जाएगी साझा विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश परीक्षा

साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी)-स्रातक के दूसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर।

परीक्षा का आयोजन 21-31 मई तक होगा। इस बार यह परीक्षा विदेश में 24 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी जिसमें वाशिंगटन डीसी और मास्को शामिल हैं। सीयूईटी-स्रातक का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी करती है। पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रतिभाग करने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या में 28 फीसद से ज्यादा की वृद्धि हुई है। एजंसी की ओर से जारी सीयूईटी-स्रातक सूचना बुलेटिन के मुताबिक इस साल देश के विभिन्न शहरों के साथ ही इस परीक्षा का 24 विदेशी केंद्रों पर भी आयोजन किया जाएगा। इनमें भारत के पड़ोसी देशों नेपाल का बागमती और श्रीलंका के कोलंबो का केंद्र शामिल है। इसके अलावा अमेरिका वाशिंगटन डीसी, रूस का मास्को, आस्ट्रेलिया का सिडनी, आस्ट्रिया का वियना, सिंगापुर, यूएई के शारजहां व दुबई, ब्राजील का ब्राजीलिया और कनाडा का ओट्टावा का परीक्षा केंद्र शामिल है। यह परीक्षा बैंकाक, कैपटाउन, दोहा, हनोई, हांगकांग, जकार्ता, क्वालालंपुर, कुवैत शहर, लागोस, मनामा, मस्कट व रियाद में सीयूईटी-स्रातक का आयोजन किया जाएगा। 2022 में इस परीक्षा का आयोजन विदेश में केवल 13 केंद्रों पर हुआ था। पिछले साल सीयूईटी-स्रातक के माध्यम से करीब 90 विश्वविद्यालयों ने विद्यार्थियों को स्रातक पाठ्यक्रमों में दाखिले दिए थे जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय सहित 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय शामिल थे। इस साल इस परीक्षा के माध्यम से प्रवेश देने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या 116 तक जा पहुंची है। इसमें 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय के अलावा राज्य विश्वविद्यालय, मानद विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल प्रतिभाग करने वाले विश्वविद्यालयों की संख्या में 28 फीसद से अधिक की वृद्धि हुई

