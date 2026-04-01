अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी का असर कमर्शियल एलपीजी की कीमतों पर पड़ा है। सरकारी तेल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 195.50 रुपये का इजाफा किया है। नई कीमतों के बाद रेस्टोरेंट संचालकों की चुनौतियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं।

राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 2018.50 रुपये हो गई है। वहीं, 1 मार्च को 19 किलोग्राम वाले सिलेंडर की कीमत में 114.50 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी।

घरेलू कुकिंग गैस की कीमतों में बदलाव नहीं

राहत की बात यह है कि घर पर खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। घरेलू कुकिंग गैस की कीमतों में पिछली बार 7 मार्च को बढ़ोतरी की गई थी। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के लिए कीमत में 60 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई थी। इसके बाद से अब तक कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले एक सिलेंडर की कीमत फिलहाल 913 रुपये चल रही है।

वहीं, जब से पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू हुआ है, तब से तेल की कीमतों में करीब 50 फीसदी तक की तेजी दर्ज की गई है। इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तेल की ऊंची कीमतों से परेशान देश अपने तेल का इंतजाम खुद करें क्योंकि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपना नियंत्रण बनाए हुए है। ट्रंप ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन सहयोगियों के प्रति अपनी निराशा जताई जोकि महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को फिर से खोलने में अमेरिका की मदद करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे देशों को अमेरिका से खरीदना चाहिए क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में तेल है।

रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने मंगलवार को अमेरिका और इजरायल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ईरान और वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की अमेरिकी योजना का उद्देश्य तेल और गैस संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करना है।

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