देश भर में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 42 रुपए महंगा हो गया है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इस ताजा बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 जून से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़कर 3,113.50 रुपये हो गयी है।

कोलकाता में 19 किलोग्राम के कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 53.5 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और अब यह 3,255.5 रुपये का हो गया है। इसके अलावा, दिल्ली में 5 किलोग्राम के फ्री ट्रेड एलपीजी (एफटीएल) सिलेंडर की कीमत में 11 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और अब इसकी कीमत 821.5 रुपये हो गई है।

मिडिल-ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण एलपीजी सप्लाई पर असर पड़ा है। इस वजह से तेल और गैस कंपनियों ने 1 मई को कीमतों में 993 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की थी।

दिल्ली में बीते दिनों ही पेट्रोल और डीजल के बाद CNG के दाम बढ़ाए गए थे। राष्ट्रीय राजधानी में CNG की कीमत में 2 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई थी।

बढ़ती कीमतों से उपभोक्ता परेशान

ईंधन की कीमतों में बार बार बढ़ोतरी ने देश की जनता को नाराज कर दिया है। उपभोक्ताओं ने कीमतों में इजाफे को मध्यम वर्गीय जनता के लिए परेशानी का कारण बताया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।



