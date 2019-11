कॉमेडियन कुणाल कामरा को ट्विटर पर कर्नाटक से भाजपा के सांसद तेजस्वी सूर्या के क्रिकेट स्किल का मजाक उड़ाना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने कुणाल पर ट्वीट के जरिये ‘करारा प्रहार’ किया। लोगों ने कुणाल के ट्वीट पर कई तरह के मीम्स बनाकर उनका ही मजाक बना दिया।

एक यूजर @ChanakyaChacha ने लिखा कि भाई, तुम कर लो आकर। कॉमेडी तो तुमसे होती नहीं ,आजकल। वहीं एक अन्य यूजर ने कुणाल कामरा को भाजपा सांसद के साथ डिबेट करने की चुनौती भी दे डाली। यूजर ने लिखा कि एक बार डिबेट में आ जा तेजस्वी सूर्या के साथ फिर पता चलेगा तुझे।

This bowler is bowling to you exactly how ‘journalists’ ask questions to BJP leaders… https://t.co/Q4TLSsBVwi



इससे पहले तेजस्वी सूर्या ने 2 नवंबर को जेपी नगर के वीईटी ग्राउंड में क्रिकेट खेलने का एक वीडियो डाला था। तेजस्वी यहां एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने पहुंचे थे। वीडियो में भाजपा सांसद सूर्या एक गेंद पर शॉट मारते नजर आ रहे हैं। कॉमेडियन कुणाल ने तेजस्वी सूर्या के इसी वीडियो पर कमेंट किया था कि बॉलर बिल्कुल वैसे ही बॉलिंग कर रहा है जैसे ‘पत्रकार’ भाजपा सांसदों से सवाल पूछते हैं।

Haha. Come on, Kunal. The bowler here was a ‘Left’ arm spinner.

And we are particularly good against their spin 😉 https://t.co/vTzIb0ts1S

— Tejasvi Surya (@Tejasvi_Surya) November 3, 2019