Coldest Place in India : भारत के इस शहर में -25 डिग्री तापमान, दिल्ली भी टॉप 10 में शामिल

IMD Weather News : देश के सबसे ठंडे इलाकों में आज देश की राजधानी नई दिल्ली भी शामिल रही। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के कई शहरों में आज शीतलहर ने परेशानी बढ़ा दी।

Coldest Place : आज लद्दाख के पदम इलाके में न्यूनतम तापमान -25 डिग्री सेल्सियस रहा। (Image- Kargil Police)

