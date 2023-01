पांच दिन तक नहीं चलेगी शीतलहर

उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में गुरुवार को शीतलहर जारी रही, लेकिन अगले पांच दिन शीतलहर चलने की संभावना नहीं है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। (फोटो- इंडियन एक्‍सप्रेस )

