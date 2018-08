लड़की के साथ होटल में मिले मेजर गोगोई जांच में दोषी, प्रदर्शनकारी को जीप पर बांधकर हुए थे मशहूर

भारत के उत्तरी राज्य जम्मू—कश्मीर में प्रदर्शनकारी को जीप से बांधकर घुमाने वाले भारतीय सेना के मेजर लितुल गोगाई के​ विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक उन्हें कोर्ट आॅफ इंक्वायरी में दोषी पाया गया है। सेना के द्वारा गठित जांच दल ने उन्हें स्थानीय लोगों को आदेश के बिना धमकाने और आॅपरेशनल एरिया में होने के बावजूद ड्यूटी के स्थान से दूर रहने का दोषी पाया है।

वैसे बता दें कि मेजर लीतुल गोगाई को जम्मू—कश्मीर पुलिस ने एक स्थानीय महिला के साथ 23 मई को हिरासत में लिया था। उन पर कथित तौर पर होटल में रहने के दौरान महिला के साथ झगड़ा करने का आरोप लगा था। इसके बाद सेना ने एक ब्रिगेडियर की अध्यक्षता में COI गठित की थी। जांच दल ने इस मामले में आरोपी मेजर गोगोई का बयान दर्ज किया था। संबंधित दस्तावेजों की जांच के अलावा अन्य आर्मी अधिकारियों के भी बयान दर्ज किए गए थे।

Court of Inquiry in respect to Major Leetul Gogoi has ordered to initiate disciplinary action. Court of inquiry has held him accountable for:

fraternizing local insipte of instructions to the contrary and for being away from the place of duty while in operational area pic.twitter.com/9G4lrqFIWE

