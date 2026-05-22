एक सोशल मीडिया अकाउंट ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ को देश में सरकार के निर्देश पर एक्स प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के इनपुट के बाद इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं के दायरे में देखा गया। आईबी के इनपुट में कहा गया था कि यह अकाउंट भड़काऊ सामग्री फैलाकर देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है।

सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत इस अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया। इस धारा के तहत सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ऑनलाइन सामग्री को रोकने का अधिकार होता है। सूत्रों के अनुसार आईबी ने चेतावनी दी थी कि यह अकाउंट तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और इसके कंटेंट का असर युवाओं पर पड़ सकता है। इसी वजह से इसे गंभीर जोखिम माना गया।

हालांकि भारत में यह अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन यह अन्य देशों में अभी भी देखा जा सकता है और इसके लाखों फॉलोअर्स हैं। ब्लॉकिंग के समय इसके लगभग 90 हजार फॉलोअर्स थे जो बाद में बढ़कर दो लाख से अधिक हो गए।

इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी प्रतिबंध लगाने की तैयारी

इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर अभी कार्रवाई नहीं हुई है। वहां इसके 16 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स बताए जा रहे हैं लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इस पर भी प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया चल रही है

एक्स प्लेटफॉर्म की ओर से कहा गया है कि जब किसी वैध सरकारी आदेश के तहत अनुरोध मिलता है तो संबंधित कंटेंट को उसी देश में सीमित कर दिया जाता है। यह कार्रवाई स्थानीय कानूनों के आधार पर की जाती है।

इस पूरे विवाद की शुरुआत देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणी से हुई थी। एक सुनवाई के दौरान उन्होंने कुछ लोगों को ‘सिस्टम पर हमला करने वाले’ बताते हुए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई और ‘काकरोच जनता पार्टी’ नाम का यह व्यंग्यात्मक अकाउंट चर्चा में आ गया।

इसके बाद अकाउंट के संस्थापक अभिजीत दिपके (Abhijeet Dipke) ने कहा कि यह एक व्यंग्यात्मक पहल है और लोगों ने बड़ी संख्या में इससे जुड़ना शुरू कर दिया उन्होंने यह भी कहा कि इसका उद्देश्य राजनीतिक बहस को नए तरीके से प्रस्तुत करना है

सोशल मीडिया पर इस अकाउंट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आईं कुछ नेताओं ने इसे समर्थन दिया जबकि कुछ ने इसे केवल एक ट्रेंड बताया वहीं कुछ लोगों ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़ा मुद्दा भी बताया।

वहीं हरियाणा के रोहतक में एक स्थानीय जनप्रतिनिधि ने इस नाम से विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वे खुद को ‘कॉकरोच’ कहे जाने वाले लोगों के साथ खड़े हैं और जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। यह प्रदर्शन शुक्रवार को तय किया गया है और इसमें प्रशासन से न्याय और जवाबदेही की मांग की जाएगी। यह पूरा मामला सोशल मीडिया, राजनीति और साइबर सुरक्षा नीति पर चर्चा का विषय बन गया है।

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सोशलमीडिया हैंडल ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के पास राजनीतिक जमीन नहीं है, जबकि आम आदमी पार्टी राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की जमीन तैयार करने के बाद अस्तित्व में आई थी। नेपाल में जेन-जी आंदोलन राजनीतिक रूप से खोखली हो चुकी व्यवस्था की पृष्ठभूमि में खड़ा हुआ था, जबकि बांग्लादेश में बदलाव की जमीन मुख्यतः मजहबी कट्टरता पर आधारित थी। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक