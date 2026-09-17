प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के सौरव दास ने बयान दिया है। CJP के सह-संयोजक सौरव दास ने आरोप लगाया है कि कार्यकर्ताओं को ग्रामीण महिलाओं को जुटाकर दीये जलाने और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के वीडियो बनाने के निर्देश दिए गए। दास ने इसके समर्थन में सोशल मीडिया पर एक कथित ईमेल का स्क्रीनशॉट भी साझा किया है।
दास के मुताबिक, यह ईमेल मध्य प्रदेश में काम करने वाली एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बेटी ने उन्हें भेजा है। ईमेल में दावा किया गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ग्रामीण महिलाओं को इकट्ठा करने, दीये बांटने को कहा गया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर उनके साथ तस्वीरें लेने को कहा गया।
महिलाओं से वीडियो बनाने का दावा
सौरव दास द्वारा शेयर किए गए वीडियो के मुताबिक, कार्यकर्ताओं से ग्रामीण महिलाओं के ऐसे वीडियो रिकॉर्ड करने को भी कहा गया जिनमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी योजनाओं की तारीफ करती नजर आएं।
ईमेल में यह भी दावा किया गया है कि निर्देश नहीं मानने पर कार्यकर्ताओं को कार्रवाई और नौकरी से जुड़े परिणामों का डर बताया गया। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
सौरव दास ने सरकार पर साधा निशाना
ईमेल साझा करते हुए सौरव दास ने इसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ ‘अपमानजनक व्यवहार’ बताया। उन्होंने दावा किया कि अगर सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर इसी तरह ध्यान दिया होता तो उन्हें किसी की तारीफ करने के लिए निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ती।
दास ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन, काम के बोझ, खाली पदों, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े मुद्दे भी उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से प्रधानमंत्री के लिए ‘कृतज्ञता तैयार’ कराने जैसी गतिविधियां कराई जा रही हैं।
मोदी के जन्मदिन पर देशभर में कार्यक्रम
प्रधानमंत्री मोदी का 76वां जन्मदिन 17 सितंबर को मनाया जा रहा है। बीजेपी ने इस मौके पर एक महीने तक चलने वाले ‘सेवा संकल्प अभियान’ की शुरुआत की है। अभियान 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें सेवा गतिविधियों, जनसंपर्क कार्यक्रमों, स्कूल प्रतियोगिताओं, स्ट्रीट प्ले और दूसरे कार्यक्रमों की योजना है।
अभियान के तहत ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम भी रखा गया है जिसमें लोगों से घरों पर दीये जलाने की अपील की गई है। इसके अलावा देशभर में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, पौधारोपण और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क जैसे कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं।