कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) रविवार (2 अक्टूबर) को मुंबई के शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की शुरुआत करेगा। प्रदर्शन में मुख्य मांग मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की होगी। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके पिछले कई दिनों से लगातार सीईसी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

CJP ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत तैयार मतदाता सूची पर भी रोक लगाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और इसमें नागरिक समाज की भागीदारी होनी चाहिए।

अभिजीत दीपके ने ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें ‘देशद्रोही’ कहा। उन्होंने दावा किया कि 2024 के बाद मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। हालांकि, ये आरोप उनके बयान के रूप में हैं।

दीपके ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) को लेकर भी सवाल उठाए और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर CEC इस्तीफा नहीं देते हैं तो प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करेंगे।

🚨 NATIONWIDE PROTEST



CJP’s nationwide agitation demanding the resignation of CEC Gyanesh Kumar begins tomorrow, 2nd October, in Mumbai.



We urge everyone to join the protest and raise their voice to #SaveDemocracy. pic.twitter.com/c6957Sqwgw — Cockroach Janta Party – CJP (@Cockroachisback) October 1, 2026

मुंबई पुलिस ने नहीं दी प्रदर्शन की अनुमति

गौर करने वाली बात है कि मुंबई पुलिस ने CJP को शिवाजी पार्क में प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है। मुंबई में प्रदर्शन के लिए निर्धारित जगह आजाद मैदान है। इस बारे में पूछे जाने पर दीपके ने कहा कि संगठन शिवाजी पार्क में ही प्रदर्शन करना चाहता है।

उन्होंने बताया कि मुंबई के बाद संगठन छह और शहरों में प्रदर्शन करेगा और अक्टूबर के अंत में दिल्ली के जंतर-मंतर पर अभियान समाप्त करेगा।

दीपके ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें प्रदर्शनकारियों को तीन दिन की पुलिस हिरासत की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह तीन महीने की हिरासत के लिए भी तैयार हैं।

सुप्रीम कोर्ट पर भी उठाए सवाल

SIR और मतदाता सूची से जुड़े मामलों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का इंतजार करने के सवाल पर दीपके ने अदालत की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि संगठन सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना चाहता।

कांग्रेस की ‘बी टीम’ होने के आरोपों पर दीपके ने कहा कि अलग-अलग राजनीतिक दल संगठन पर अलग-अलग पार्टियों की ‘बी टीम’ होने का आरोप लगाते हैं।

IIT छात्र की मौत का भी उठाया मुद्दा

शिक्षा में आरक्षण के सवाल पर दीपके ने IIT बॉम्बे के उस छात्र की मौत का भी जिक्र किया जिसने आत्महत्या की थी। उन्होंने कहा कि कई छात्रों की मौत के मामलों में संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व और छात्रों के बीच अपनापन महसूस कराने की जरूरत है।

उन्होंने कहा कि छात्र के माता-पिता का न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन करना दुखद है।

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने किया शिवाजी महाराज का अपमान

महाराष्ट्र की देवेंद्र फड़नवीस सरकार में मंत्री नितेश राणे ने आरोप लगाया है कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। राणे ने बृहस्पतिवार को संवाददाताओं से कहा कि अभिजीत दीपके के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की गई पोस्ट में शिवाजी महाराज की प्रतिमा के नीचे कॉकरोच दिखाए गए हैं।

राणे ने पूछा कि क्या वे (कॉकरोच जनता पार्टी) आंदोलन के नाम पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करना चाहते हैं?