सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और उनके समर्थक शनिवार पूरी रात और रविवार को भी दिल्ली के जंतर-मंतर पर डटे हैं। अभिजीत दीपके ने कहा है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते, वे यहां से नहीं हटेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने मोबाइल फोन का टॉर्च जलाकर विरोध प्रदर्शन को जारी रखा।

दिल्ली पुलिस ने शनिवार शाम को 5 बजे बाद प्रदर्शन को जारी रखने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने अपील की थी कि उन्हें जंतर-मंतर छोड़ देना चाहिए।

दीपके ने अपने ऑफिशियल X हैंडल पर एक वीडियो जारी कर अपील की है कि रविवार सुबह 9 बजे सभी लोग जंतर-मंतर पर पहुंचें। उन्होंने कहा कि लोगों के समर्थन के बिना उनकी यह मुहिम सफल नहीं होगी। उन्होंने अपनी मांग को दोहराया कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा वरना वे जंतर-मंतर से नहीं हटेंगे।

सोनम वांगचुक भी हुए शामिल

इस दौरान जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल हुए। वांगचुक ने घोषणा की कि यदि मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो वह 27 जून से अनशन शुरू करेंगे। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने दीपके के आह्वान पर ”थाली और चम्मच” बजाकर विरोध दर्ज कराया। इस दौरान पूरा प्रदर्शन स्थल “धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो” के नारों से गूंज उठा।

दीपके ने कहा, ”अगर थाली बजाने से कोरोना को भगाया जा सकता है, तो थाली बजाकर धर्मेंद्र प्रधान को भी भगाया जा सकता है।”

शाम पांच बजे के बाद पुलिस ने घोषणा की कि निर्धारित समय समाप्त होने के बाद प्रदर्शन जारी नहीं रखा जा सकता। दीपके ने कहा कि केंद्र के साथ बातचीत का रास्ता खुला है लेकिन सिर्फ इस शर्त पर कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें।

पोस्टर के जरिये कसा तंज

विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए कॉलेज के कई छात्रों ने रचनात्मक नारों, उर्दू कविताओं, बॉलीवुड के पॉपुलर डायलॉग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं से जुड़े कुछ राजनीतिक घटनाक्रमों से जुड़े हुए मीम्स वाले पोस्टर लेकर अपनी बात भी रखी और तंज भी कसा।

जैसे- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बीच हुई मुलाकात को लेकर एक पोस्टर पर लिखा था, ‘पेपर लीक कब बंद होगा, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ’।

ऐसे ही एक पोस्टर में आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता राघव चड्ढा को लेकर लिखा था, ‘राघव चड्ढा की याद आ रही है’। राघव चड्ढा अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं।

गैंग्स ऑफ़ वासेपुर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के डायलॉग, ‘सबका बदला लेगा तेरा फैजल’ से लेकर गोलमाल फिल्म के लोकप्रिय डायलॉग, ‘अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है’, लिखे कई पोस्टर भी लोग लिए हुए थे।

जंतर-मंतर के आसपास बैरिकेडिंग

NEET के री-एग्जाम और इंटरनेशनल योगा डे को देखते हुए पुलिस ने जंतर-मंतर और उसके आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। जंतर-मंतर के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहां आने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए पुलिस और केंद्रीय बलों के जवानों को तैनात किया गया है।

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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को पेपर लीक और दूसरे परीक्षा विवादों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर समर्थन मिल रहा है। इस मामले में बीजेपी के नेताओं का क्या कहना है? यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।