दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रदर्शन जारी है। सोमवार को दिनभर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। इस टकराव में कई छात्रों के साथ ही बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने सोमवार रात को जंतर-मंतर को खाली करा दिया। इसके बाद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका और सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि केरल हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी के प्रदर्शनकारी पिछले महीने से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

सोमवार को काफी भीड़ की वजह से डीएमआसी ने राजीव चौक, जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय एवं सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों को कई घंटे तक बंद कर दिया था। इस वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई थी। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में रीगल सिनेमा के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा, पथराव और पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ के सिलसिले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने बयान जारी किए हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने छात्रों के समर्थन में मार्च निकाला और दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।

इस बीच, सीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिला और उन्हें अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। उनकी प्रमुख मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाया जाना चाहिए।

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