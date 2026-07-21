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दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रदर्शन जारी है। सोमवार को दिनभर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। इस टकराव में कई छात्रों के साथ ही बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान भी घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने सोमवार रात को जंतर-मंतर को खाली करा दिया। इसके बाद सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके, सौरव दास, आशुतोष रांका और सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि केरल हाउस के बाहर धरने पर बैठ गए।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी के प्रदर्शनकारी पिछले महीने से जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

सोमवार को काफी भीड़ की वजह से डीएमआसी ने राजीव चौक, जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय एवं सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों को कई घंटे तक बंद कर दिया था। इस वजह से लोगों को काफी परेशानी हुई थी। दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में रीगल सिनेमा के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा, पथराव और पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ के सिलसिले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 

कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर तमाम विपक्षी नेताओं ने बयान जारी किए हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने छात्रों के समर्थन में मार्च निकाला और दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था।

इस बीच, सीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिला और उन्हें अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा। उनकी प्रमुख मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके पद से हटाया जाना चाहिए।

सीजेपी के प्रदर्शन से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव ब्लॉग के साथ।

Live Updates
09:31 (IST) 21 Jul 2026

CJP Protest Delhi LIVE: किसानों की तरह छात्रों के प्रति भी मोदी सरकार असंवेदनशील : कांग्रेस

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों की तरह लाखों छात्रों और युवाओं की गंभीर चिंताओं के प्रति भी असंवेदनशील और उदासीन है।

09:12 (IST) 21 Jul 2026

CJP Protest Delhi LIVE: आरोपियों की पहचान कर रही पुलिस

दिल्ली पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की मदद से हिंसा में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। इससे पहले संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़पें हुई थी।

08:58 (IST) 21 Jul 2026

CJP Protest Delhi LIVE: कई जगहों पर बैरिकेडिंग, वाहनों की हो रही जांच

नई दिल्ली, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व जिलों के अलावा अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। कई जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, वाहनों की जांच बढ़ा दी गई है और गश्त तेज कर दी गई है। प्रमुख सरकारी भवनों, प्रमुख चौराहों और विरोध-प्रदर्शन संभावित स्थलों के आसपास अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया है।

08:56 (IST) 21 Jul 2026

CJP Protest Delhi LIVE: दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

कॉकरोच जनता पार्टी और किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने दिल्ली के कई हिस्सों में सुरक्षा बढ़ा दी है और संवेदनशील स्थानों पर पुलिस व अर्धसैनिक बलों के जवानों की भारी तैनाती की गई है।

08:55 (IST) 21 Jul 2026

CJP Protest Delhi LIVE: दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामले में दर्ज की एफआईआर

दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस में रीगल सिनेमा के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा, पथराव और पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ के सिलसिले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।