राजस्थान निकाय चुनाव के नतीजों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने बीजेपी पर निशाना साधा है। खास तौर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में निर्दलीय उम्मीदवारों के प्रदर्शन को लेकर CJP ने बीजेपी को घेरा है। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि अगर सरकार शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों को इसी तरह नजरअंदाज करती रही तो आने वाले समय में बीजेपी की स्थिति और खराब हो सकती है।

CJP प्रवक्ता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ”सुनने में आया है कि निकाय चुनावों में राजस्थान के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों के गृह जिले हाथ से निकल गए हैं। यह भी सुनने में आ रहा है कि इसी तरह शिक्षा और रोजगार के मुद्दे को दरकिनार किया गया तो स्थिति और विकट हो जाएगी।”

सुनने में आया है कि निकाय चुनावों में राजस्थान के मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दोनों के गृह जिले हाथ से निकल गए है।



यह भी सुनने में आ रहा है कि इसी तरह शिक्षा और रोज़गार के मुद्दे को दरकिनार किया गया तो स्थिति और विकट हो जाएगी। 🌝 — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 14, 2026

भजनलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में निर्दलीय आगे

भरतपुर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गृह जिला है। यहां के 65 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। अब तक 36 वार्डों में निर्दलीय उम्मीदवार जीत चुके हैं। बीजेपी 20 और कांग्रेस 7 वार्डों में जीत चुकी है। वहीं BSP और RLP के खाते में एक-एक वार्ड गया है।

राजस्थान में BJP को बढ़त

राजस्थान के शहरी निकाय चुनावों के नतीजे सोमवार 14 सितंबर को घोषित किए गए। हालांकि अभी सभी सीटों के अंतिम नतीजे सामने नहीं आए हैं। अब तक घोषित 10210 वार्डों के परिणामों में बीजेपी ने 4171 सीटें जीती हैं जबकि कांग्रेस के खाते में 3597 सीटें गई हैं।

प्रमुख नगर निगमों में भी बीजेपी ने कई जगह बढ़त बनाई है। PTI के मुताबिक उदयपुर के 80 वार्डों में बीजेपी ने 53, भीलवाड़ा के 70 वार्डों में 45 और कोटा के 100 वार्डों में 53 वार्ड जीते हैं।

बीकानेर में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर

बीकानेर में कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। अजमेर और पाली में भी कांग्रेस आगे रही। वहीं जयपुर और अलवर में बीजेपी ने बढ़त बनाई है। जोधपुर में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। दोनों पार्टियों ने 44-44 वार्डों में जीत दर्ज की जबकि 10 वार्ड निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गए।

अजमेर और पाली में भी निर्दलीय अहम

अजमेर के 80 वार्डों में कांग्रेस ने 37, बीजेपी ने 32 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 11 वार्ड जीते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के गृह शहर पाली में कांग्रेस ने 29 वार्डों में जीत दर्ज की। बीजेपी को 21 वार्ड मिले जबकि 15 वार्ड निर्दलीयों के खाते में गए।

राज्यभर में भी निर्दलीय उम्मीदवारों का प्रदर्शन भी बेहद शानदार रहा है। अब तक निर्दलीय उम्मीदवार 2272 वार्डों में जीत दर्ज कर चुके हैं। ऐसे में कई निकायों में बोर्ड गठन के लिए निर्दलीय उम्मीदवारों की भूमिका अहम हो सकती है।