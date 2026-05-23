सोशल मीडिया पर लाइमलाइट बटोर रही ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के फाउंडर अभिजीत दिपके ने शनिवार को आरोप लगाया कि उनकी व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया कैंपेन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इस संबंध में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट शेयर किया।

अपने आधिकारिक अकाउंट से किए गए पोस्ट में दिपके ने लिखा, “कॉकरोच जनता पार्टी पर कार्रवाई जारी है। इंस्टाग्राम पेज हैक हो गया है। मेरा निजी इंस्टाग्राम अकाउंट भी हैक कर लिया गया। एक्स अकाउंट को भारत में रोक दिया गया है। वहीं, बैकअप अकाउंट भी हटा दिया गया है।”

इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा, “कृपया ध्यान दें कि फिलहाल हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक हमारी पहुंच नहीं है। इसके बाद किए गए किसी भी पोस्ट को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का आधिकारिक बयान न माना जाए।”

यहां देखें पोस्ट –

गौरतलब है कि इससे पहले बोस्टन में रह रहे दिपके ने आरोप लगाया था कि सीजेपी की शुरुआत करने के बाद से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं और वे अपने घर पर अपने परिवार को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा था, “मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार को कुछ हो क्योंकि यह मेरा फैसला है, उनका नहीं।”

विदेश में रहकर कर रहे पढ़ाई

बता दें कि दिपके दो साल पहले जनसंपर्क (Public Relation) का कोर्स करने के लिए बॉस्टन गए थे। उनका परिवार महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में रहता है। उन्होंने कहा, “मुझे और मेरे परिवार को जो भारत में है, लगातार धमकियां मिल रही हैं। मुझे अभी एक वीडियो मिला है जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि वे मेरे घर के बाहर पहुंच गए हैं और मुझे शाम तक इंतजार करना होगा कि आगे क्या होता है।”

मालूम हो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा “व्यवस्था पर हमला करने वालों” पर की गई टिप्पणी के जवाब में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का गठन किया गया है। 15 मई को मुख्य न्यायाधीश ने एक वकील को फटकार लगाई थी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को उन्हें ‘सीनियर एडवोकेट’ का दर्जा देने के संबंध में निर्देश देने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी।

मुख्य न्यायाधीश ने क्या कहा था?

मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि क्या इस दर्जे को पीछा करना या इसके लिए जोर लगाना उचित लगता है। उन्होंने कहा, “समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं और क्या आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं? कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं, जिन्हें न तो कोई रोजगार मिलता है और न ही इस पेशे में कोई जगह। उनमें से कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ RTI कार्यकर्ता या अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं और वे हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं।”

इन टिप्पणियों से काफी हंगामा मच गया। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि यह कहना पूरी तरह से बेबुनियाद है कि उन्होंने युवाओं की आलोचना की है। उन्होंने कहा, “मैंने विशेष रूप से उन लोगों की आलोचना की थी, जिन्होंने नकली और फर्जी डिग्रियों की मदद से बार (कानूनी पेशे) जैसे क्षेत्रों में प्रवेश किया है। ऐसे ही लोग मीडिया, सोशल मीडिया और अन्य प्रतिष्ठित पेशों में भी घुसपैठ कर चुके हैं और इसलिए, वे परजीवियों की तरह हैं। यह कहना पूरी तरह से बेबुनियाद है कि मैंने हमारे देश के युवाओं की आलोचना की। मुझे न केवल हमारे वर्तमान और भविष्य के मानव संसाधन पर गर्व है, बल्कि भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है।”