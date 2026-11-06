कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने दिल्ली और एनसीआर के शहरों में प्रदूषण को लेकर चल रही बहस के बीच तंज कसा है।

सीजेपी ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर शुक्रवार को कहा कि ‘भारत में “POLLUTION” हो सकता है, “प्रदूषण” नहीं!’

दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को काफी नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के लिए गाड़ियों से निकलने वाला धुआं एक बहुत बड़ी वजह है।

दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) लगातार बढ़ता जा रहा है और कई जगहों पर हालात बेहद खराब हैं।

ऐसे मौसम में विशेष रूप से छोटे बच्चों, बुजुर्गों को स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां हो रही हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के बयान को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के एक हालिया बयान से जोड़कर भी देखा जा रहा है।

सम्राट चौधरी का वीडियो हुआ था वायरल

हाल ही में सम्राट चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें वह कह रहे हैं कि बिहार में क्राइम हो सकता है लेकिन अपराध नहीं। सम्राट चौधरी ने कहा कि हमारे यहां अपराध का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है। सम्राट के इस बयान को लेकर तमाम विपक्षी राजनेताओं ने उन पर सवाल उठाया है।

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने सम्राट के इस बयान को लेकर कटाक्ष किया और कहा कि जब ऐसे बयान सामने आते हैं तो जनता को हंसने का मौका मिल जाता है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सहित कई विपक्षी नेताओं ने भी इस बयान को लेकर सवाल उठाए।

एसआईआर के खिलाफ आंदोलन कर रही सीजेपी

सीजेपी ने पिछले कुछ महीनों में पहले NEET परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर आंदोलन किया और उसके बाद केंद्र सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से हटा दिया था। सीजेपी की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ भी लगातार आंदोलन किया जा रहा है। सीजेपी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर भी आवाज उठा रही है।

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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने केरल के कोच्चि में 7 नवंबर को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।