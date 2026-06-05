कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 6 जून को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग उठाते हुए दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान किया है। सोशल मीडिया हैंडल के संस्थापक अभिजीत दिपके के शनिवार को सुबह करीब 8 बजे दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। इसके बाद वह और सोनम वांगचुक सहित प्रमुख कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए आवश्यक अनुमति लेने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे।

इस बीच प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले ग्रुप के प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष रांका ने प्रोटेस्ट में शामिल होने वालों को आंदोलन को शांतिपूर्ण और अनुशासित रखने के लिए कुछ निर्देशों और सावधानियों की सूची भेजी। सीजेपी ने अपने समर्थकों से सुबह 9 बजे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा होने का आह्वान किया, जहां से जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी जाएगी।

कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन से पहले जारी किए दिशानिर्देश

इन दिशानिर्देशों में तिरंगा और एक किताब ले जाना, विरोध प्रदर्शन को रिकॉर्ड करना, उपद्रवियों की सूचना पुलिस को देना और अन्य चीजें शामिल थीं, जैसे कि सनस्क्रीन लगाना, टोपी लाना और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। इसमें समर्थकों से यह भी अनुरोध किया गया कि वे अपने परिवार के साथ आएं, अकेले न आएं, पुलिसकर्मियों को फूल भेंट करें, ट्रोल या उकसाने वालों से बातचीत न करें और खाली पेट न आएं।

आशुतोष रांका ने कहा, “कल हम इस देश की शिक्षा प्रणाली को फिर से स्थापित करेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारी आवाज़ों को अब और नजरअंदाज न किया जा सके। हम इस लोकतंत्र और अपने इस खूबसूरत राष्ट्र को वापस हासिल करेंगे।” प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा, “हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि कृपया इसे शांतिपूर्ण बनाए रखें। कृपया एयर पोर्ट पर इकट्ठा न हों। आप में से कई लोग एयर पोर्ट पर इकट्ठा होना चाहते थे लेकिन हमें निर्देश दिया गया है। कृपया सीधे पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर हमसे मिलें।”

सीजेपी का जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन

बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऑनलाइन मंच सीजेपी ने घोषणा की थी कि वह शनिवार को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेगा। यह प्रदर्शन हाल ही में हुए नीट पेपर लीक और सीबीएसई की ऑनलाइन मार्किंग के मुद्दे के विरोध में होगा। सीजेआई सूर्यकांत द्वारा बेरोजगार युवाओं को ‘कॉकरोच’ कहने के कुछ दिनों बाद पिछले महीने सीजेपी बनाई गयी थी। हालांकि, सीजेआई ने बाद में स्पष्ट किया था कि उनके बयान को गलत समझा गया और गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था।

कॉकरोच जनता पार्टी विवाद पर मनोज झा की सफाई

आरजेडी के सांसद मनोज झा ने गुरुवार को इस बात की पुष्टि की थी कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने में सहायता की थी। सांसद ने यह भी कहा कि उन्हें केवल इतना ही बताया गया था कि वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं और इसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं बताया गया था। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें