कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सोमवार को दावा किया कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन शुरू होने के बाद पहली बार केंद्र सरकार ने उनसे बातचीत के लिए संपर्क किया है जिससे दोनों पक्षों के बीच वार्ता की संभावना बन गई है। सोमवार को ‘चलो संसद’ मार्च के दौरान हजारों समर्थकों के जुटने के बीच CJP के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने बताया कि वे केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए जा रहे हैं।

दोनों प्रवक्ताओं ने कहा कि सरकार की ओर से बातचीत की पहल की गई है और वे CJP की ओर से अपनी मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे।

सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने सोमवार को कहा कि संगठन की ओर से आशुतोष रांका और वह खुद सरकार से बातचीत के लिए भाजपा अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने जा रहे हैं। इससे पहले सौरव दास ने दावा किया था कि प्रशासन ने उनसे बातचीत की पहल की है और वह सरकार से बात करने के लिए तैयार हैं।

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सौरव दास ने कहा, ”सुबह सरकार की ओर से बातचीत के लिए संपर्क किया गया था। हमारी मांगें बिल्कुल स्पष्ट हैं। बड़ी संख्या में युवा इस आंदोलन में जुटे हैं। हम जीतेंगे!”

Important update;



Ashutosh Ranka and Saurav das, on behalf of the Cockroach Janta Party, are on our way to meet J.P. Nadda.

The government had reached out for talks in the morning. Our demands are clear. The youth has gathered in huge numbers. — Cockroach Janta Party (@CJP_for_India) July 20, 2026

आपको बता दें कि CJP से जुड़े कार्यकर्ता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत की पहल की गई है।

सौरव दास का दावा

इससे पहले सौरव दास ने कहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सरकार के साथ बातचीत की इच्छा जताई है। सीजेपी (CJP) के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने दावा किया कि प्रशासन की ओर से बातचीत की कोशिश की जा रही है लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। सौरव दास ने कहा, ”प्रशासन, सरकार के साथ बातचीत शुरू कराने की कोशिश कर रहा है। वे काफी देर से आए हैं लेकिन हमने खुले मन से कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। फिलहाल उनकी ओर से कोई स्पष्टता नहीं है। अब गेंद उनके पाले में है।”

पुलिस ने किया लाठीचार्ज

इस बीच, जब कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों ने मार्च शुरू किया तो पुलिस ने संसद मार्ग के पास प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया और कुछ को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में डीएमआरसी की ओर से पांच मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया था। डीएमआरसी ने बताया कि सुरक्षा कारणों से राजीव चौक, जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है। इस वजह से सैकड़ों यात्री फंस गए और कई लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

दो दिन की भूख हड़ताल के बाद अभिजीत दीपके ने तोड़ा अनशन

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार को अपना अनशन समाप्त कर दिया है। शनिवार को जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर से हटाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया था तो इसके बाद अभिजीत दीपके अनशन पर बैठ गए थे।