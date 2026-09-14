कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके MPSC अभ्यर्थियों के प्रदर्शन में शामिल होंगे। ये अभ्यर्थी महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और ऑनलाइन परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्टी ने रविवार को इसकी जानकारी दी। CJP ने MPSC के चेयरमैन और सचिव के इस्तीफे की मांग को लेकर सरकार को 24 सितंबर तक की समयसीमा भी दी है।

यह ऐलान छत्रपति संभाजीनगर के वालुज इलाके में दीपके के आवास पर MPSC के कुछ अभ्यर्थियों और उनके बीच हुई बैठक के बाद किया गया। बैठक में अभ्यर्थियों ने कथित पेपर लीक और ऑनलाइन परीक्षाओं में सामने आ रही अनियमितताओं को लेकर अपनी समस्याएं रखीं।

CJP ने दी राज्यव्यापी दौरे की चेतावनी

CJP ने कहा कि MPSC चेयरमैन और सचिव के इस्तीफे की मांग को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा। पार्टी ने कहा कि अगर दोनों अधिकारी 24 सितंबर तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो अभिजीत दीपके और पार्टी के अन्य सदस्य पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। इस दौरान वे MPSC अभ्यर्थियों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनके मुद्दों को उठाएंगे।

पार्टी ने यह भी बताया कि दीपके और CJP के अन्य सदस्य MPSC अभ्यर्थियों के चल रहे प्रदर्शन में शामिल होंगे।

MPSC अभ्यर्थियों को अभिजीत दीपके का समर्थन

अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद अभिजीत दीपके ने एक वीडियो संदेश जारी कर MPSC अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा, ”इस लड़ाई में CJP और मैं MPSC अभ्यर्थियों के साथ हैं। जब तक MPSC के शीर्ष अधिकारियों का इस्तीफा नहीं होता, हम अभ्यर्थियों के साथ खड़े रहेंगे।”

MPSC अभ्यर्थी महाराष्ट्र के कई इलाकों में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि भर्ती प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता लाई जाए और आयोग की अलग-अलग परीक्षाओं में कथित पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के मामले में कार्रवाई हो। अभ्यर्थी MPSC परीक्षाओं के संचालन में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।

‘क्या मंत्री-विधायक अपने बच्चों को पिलाएंगे ये पानी?’

बालाघाट में 30 से ज्यादा आदिवासी बच्चों की मौत के मामले ने मध्य प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच कॉकरोच जनाता पार्टी (CJP) के अभिजीत दीपके ने इलाके के नल से निकल रहे कथित दूषित पानी का वीडियो शेयर कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या राज्य के मंत्री और विधायक अपने बच्चों को ऐसा पानी पिलाएंगे?