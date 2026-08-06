देश की राजनीति में नए प्रयोगों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने अपनी पहली राष्ट्रीय कार्यसमिति का औपचारिक ऐलान कर दिया है। पार्टी ने 13 सदस्यीय राष्ट्रीय नेतृत्व टीम की घोषणा करते हुए आने वाले छह महीनों में पूरे देश में संगठन विस्तार की योजना भी शेयर की है।

इसके साथ ही पार्टी ने साफ किया है कि फिलहाल वह एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि जन आंदोलन और प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करना जारी रखेगी।

अभिजीत दीपके बने राष्ट्रीय संयोजक

पार्टी की ओर से जारी संगठनात्मक दस्तावेज के अनुसार, अभिजीत दीपके को संस्थापक एवं राष्ट्रीय संयोजक नियुक्त किया गया है। वहीं आशुतोष रांका और सौरव दास को सह-संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय टीम में विभिन्न जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।

अजींक्य शिंदे को राष्ट्रीय संगठन प्रभारी, दीपक बलियान को संगठन सह-प्रभारी, आफरीन नवाज को राष्ट्रीय महासचिव, विजय रेड्डी मल्लांगी को मीडिया प्रमुख, रत्ना सिंह को लीगल अफेयर्स प्रमुख, वैष्णवी गौर को रिसर्च एवं पॉलिसी प्रमुख, रोहन देशपांडे को टेक्नोलॉजी प्रमुख और योगेश इंगले को फाइनेंस प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके साथ ही पार्टी ने चारों जोनों के लिए भी नेतृत्व घोषित किया है। उत्तर जोन की जिम्मेदारी दीपक बलियान, दक्षिण जोन की विजय रेड्डी मल्लांगी, पूर्व और उत्तर-पूर्व जोन की अंकित भारद्वाज तथा पश्चिम जोन की योगेश इंगले को सौंपी गई है।

युवाओं को बताया पार्टी की सबसे बड़ी ताकत

राष्ट्रीय कार्यसमिति की घोषणा के बाद पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सभी नव-नियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत की करीब 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है, इसलिए अब युवाओं की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा कि नई टीम का उद्देश्य देश की राजनीतिक बहस के केंद्र में युवाओं के मुद्दों को लाना है। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से विनम्र और जमीन से जुड़े रहने की अपील करते हुए कहा कि सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि संगठन उसी व्यवस्था जैसा न बन जाए, जिसके खिलाफ वह बदलाव की बात कर रहा है।

Congratulations to all the newly appointed office bearers of CJP!



With 65% of India’s population under the age of 35, youth voices can no longer be ignored.



This young team will work toward changing the country's political discourse to place youth at the center.



Let’s remain… https://t.co/9GgZnnoyOB — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) August 6, 2026

सितंबर से शुरू होगा ‘क्या बोलती पब्लिक’ अभियान

पार्टी के सह-संयोजक सौरव दास ने भी सोशल मीडिया पर संगठन के अगले चरण की जानकारी शेयर की। उन्होंने बताया कि सितंबर से ‘क्या बोलती पब्लिक’ नाम से देशव्यापी जनसंवाद अभियान शुरू किया जाएगा।

इस अभियान के तहत CJP की टीम विभिन्न राज्यों में जाकर युवाओं, छात्रों, बेरोजगारों और आम नागरिकों से सीधे संवाद करेगी। पार्टी का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों की आकांक्षाओं, चिंताओं और सुझावों को सुनना है, ताकि भविष्य की नीतियां जमीनी स्तर की जरूरतों के आधार पर तैयार की जा सकें।

शिक्षा, बेरोजगारी और संस्थागत जवाबदेही पर रहेगा फोकस

सौरव दास ने कहा कि पार्टी की प्राथमिकताओं में शिक्षा सुधार और बेरोजगारी सबसे ऊपर हैं। इसके अलावा पार्टी लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में भी अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग, न्यायपालिका और मीडिया जैसी संस्थाओं की निष्पक्षता और जवाबदेही को लेकर लोगों के बीच सवाल हैं। ऐसे में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए इन संस्थाओं में जनता का भरोसा बहाल होना जरूरी है।

#Important: Here is our agenda.



This September, the Cockroach Janta Party begins its ‘Kya Bolti Public’ listening tour. We are taking this movement to the grassroots to listen. We want to hear the aspirations, anxieties, and ideas of India’s young generation and the together… pic.twitter.com/hvPLsFx88r — Saurav Das (@SauravDassss) August 6, 2026

विभिन्न आंदोलनों को एक मंच पर लाने की कोशिश

CJP का कहना है कि देशभर में सामाजिक न्याय, लोकतांत्रिक अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों के लिए काम कर रहे विभिन्न संगठनों और नागरिक समूहों को एक साझा मंच पर लाने की भी कोशिश की जाएगी। पार्टी का मानना है कि किसी एक संगठन के लिए अकेले बड़े बदलाव लाना संभव नहीं है और व्यापक जनभागीदारी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी।

राजनीतिक दल नहीं, फिलहाल रहेगा प्रेशर ग्रुप

हाल के दिनों में कई समर्थकों ने CJP से राजनीतिक दल के रूप में चुनाव लड़ने की मांग की है। हालांकि पार्टी ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि फिलहाल उसका उद्देश्य चुनावी राजनीति में उतरना नहीं है। पार्टी के अनुसार, वर्तमान समय में उसकी प्राथमिकता जमीनी स्तर पर लोगों को संगठित करना, लोकतांत्रिक सुधारों की मांग उठाना और जनजागरण अभियान चलाना है। इसलिए CJP अभी एक जन आंदोलन और प्रेशर ग्रुप के रूप में ही काम करती रहेगी।

अगले छह महीनों में होगा संगठन विस्तार

पार्टी द्वारा जारी दस्तावेज के अनुसार, अगले छह महीनों के भीतर विभिन्न राज्यों में स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटियों, लोकसभा स्तर और शहर स्तर की समन्वय इकाइयों का गठन किया जाएगा। साथ ही पार्टी ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल जारी सूची में शामिल नामों के अलावा किसी अन्य पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है।

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राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान भारत के युवाओं पर भरोसा जताया और कहा कि उन्हें देश के जेन जी पर आंख बंद करके भी भरोसा है। साथ ही उनकी शिकायतों को भी जायज बताया। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।