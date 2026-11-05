कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने केरल के कोच्चि में 7 नवंबर को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। सीजेपी ने एक बार फिर वोटर लिस्ट में संशोधन की प्रक्रिया को रद्द करने की मांग उठाई है।

विपक्षी राजनीतिक दल और सीजेपी एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

सीजेपी ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में बताया कि ‘कोच्चि में जंतर-मंतर’ नाम से यह प्रदर्शन राजेंद्र मैदान में शाम 4 बजे से होगा। सीजेपी ने पोस्ट में लिखा है, “लोकतंत्र बचाएं! SIR रद्द करें! हमारे साथ जुड़ें – 7 नवंबर – शाम 4 बजे | राजेंद्र मैदान, कोच्चि।”

अभिजीत दीपके भी होंगे शामिल

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। इनके अलावा, सीजेपी के दक्षिण जोन प्रमुख विजय मल्लंगी और राष्ट्रीय सचिव आफरीन नवाज भी 7 नवंबर को कोच्चि में होने वाले ‘एंटी-SIR’ प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे।

सीजेपी ने पिछले महीने दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी थी।

पिछले महीने अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। वे बिना अनुमति के जंतर-मंतर पर एसआईआर और सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। सीजेपी ने 1 नवंबर को दिल्ली में इंडिया गठबंधन के मार्च को समर्थन दिया था लेकिन रामलीला मैदान में रैली में हिस्सा नहीं लिया।

सीजेपी ने हाल ही में कहा था कि वह एसआईआर के खिलाफ अपना आंदोलन जारी रखेगी। सीजेपी ने यह भी कहा था कि ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना होगा।

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केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका की फंडिंग को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि अभिजीत दीपके को अमेरिका स्थित कुछ लोगों से फंडिंग मिली जबकि आशुतोष रांका को पाकिस्तानी नेताओं और उनके कुछ मददगारों से आर्थिक सहयोग मिला। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।