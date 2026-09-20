कॉकरोच जनता पार्टी की एक टीम ने शनिवार को राजस्थान के खेरवाड़ा विधानसभा के आदिवासी गांवों का दौरा किया। इस टीम में पार्टी के सह- संयोजक आशुतोष राकां भी शामिल थे। सीजेपी के कार्यकर्ताओं का यह दौरा उनके ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ के नाम से चलाए गए अभियान का हिस्सा था।

इस दौरान सीजेपी के नेताओं ने सरकारी स्कूलों की खराब हालत और आदिवासी विकास फंड का ठीक ढंग से इस्तेमाल न होने को लेकर चिंता जताई।

सीजेपी कार्यकर्ताओं ने नयागांव तहसील के डेमाट, पोंगली और बाबरी गांवों के स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि वहां बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। सीजेपी कार्यकर्ताओं के अनुसार, कई जगहों पर स्कूलों के लिए जमीन तो दी गई थी लेकिन वहां स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं बनाई गई।

आशुतोष रांका ने कहा कि जो स्कूल चल रहे हैं, उनमें पीने के पानी, सही इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सुविधाओं की कमी है।

खेरवाड़ा (उदयपुर) के देमत में राजकीय प्राथमिक आदिवासी स्कूल में 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का मेसेज आज भी लिखा हुआ है।



क्योंकि एक महीने से और कोई पढ़ाई ही नहीं हुई।



पूरी बिल्डिंग जर्जर। 70 बच्चों के लिए एक टीचर, दो जर्जर क्लासरूम। आंगनवाड़ी का कमरा कभी भी गिर सकता है। शौचालय… pic.twitter.com/jF1vOjTiDG — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 20, 2026

स्थानीय लोगों ने भी शिक्षा के बुनियादी ढांचे की हालत पर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि वे जरूरतों को पूरा करने और स्कूल की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए खुद पैसे इकट्ठा कर रहे हैं।

सीजेपी ने उन रिपोर्ट्स पर सवाल उठाए जिनमें कहा गया था कि आदिवासी क्षेत्र विकास (टीएडी) बजट का लगभग 1,500 करोड़ रुपये खर्च नहीं हो पाया या लैप्स हो गया। उन्होंने आदिवासी कल्याण और शिक्षा के लिए तय फंड के आवंटन और इस्तेमाल में पारदर्शिता की भी मांग उठाई। इस दौरान सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आदिवासी एकता परिषद से जुड़े लोग भी शामिल थे।

सीजेपी कार्यकर्ताओं ने खाली पड़े स्कूल प्लॉट पर बिल्डिंग बनाने, तुरंत बुनियादी सुविधाएं देने और टीएडी फंड का पूरा इस्तेमाल करने की मांग की।

बजट क्यों खर्च नहीं हुआ?

एक कार्यकर्ता ने पूछा, “सरकार यह क्यों नहीं बता रही है कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटित 1,500 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट क्यों खर्च नहीं हो पा रहा है? इस बजट का इस्तेमाल आदिवासी लोगों के कल्याण और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है?” उन्होंने कहा कि आदिवासी इलाकों में शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी गंभीर चिंता का विषय है।

सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 16 सितंबर को ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के अगले चरण की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि सीजेपी की टीम महाराष्ट्र (गढ़चिरौली सहित), राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, गुजरात और देश के अन्य इलाकों में आदिवासी स्कूलों का दौरा करेगी।

अभिजीत दीपके ने आदिवासी छात्रों की मौत पर चिंता जताई थी और दावा किया था कि पिछले दो सालों में महाराष्ट्र में 590 से ज्यादा आदिवासी छात्रों की मौत हुई है।

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