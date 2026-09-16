उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 14429 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के तौर पर विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। सरकार के मुताबिक, इस योजना पर करीब 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। यूपी कैबिनेट के इस फैसले पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके (Abhijeet dipke) ने प्रतिक्रिया दी है।

दीपके ने न्यूज एजेंसी PTI की खबर को री-पोस्ट करते हुए उन लोगों पर तंज कसा जो उनके स्कूलों से जुड़े अभियान के दौरान यह सवाल उठा रहे थे कि किसी एक मंत्री के इस्तीफे से क्या बदलाव आएगा। सरकार के मुताबिक, इस योजना पर करीब 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

दीपके ने पोस्ट में लिखा, ”एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा?” इसके साथ उन्होंने हंसने वाली इमोजी भी शेयर की।

‘स्कूल ठीक करो’ अभियान का भी किया जिक्र

अभिजीत दीपके की CJP इन दिनों सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान चला रही है। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र से की गई थी। अभियान के तहत पार्टी की ओर से स्कूलों की इमारत, बुनियादी सुविधाओं और बच्चों की सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाए गए हैं।

राजस्थान में भी इस अभियान को लेकर CJP कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के बीच विवाद सामने आया था। यहां अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया था।

एक स्मार्ट क्लास पर करीब 2.08 लाख रुपये खर्च

यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के मुताबिक, एक प्राथमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास तैयार करने पर करीब 207910 रुपये खर्च होंगे। इस योजना के तहत स्कूलों में पढ़ाई के लिए डिजिटल और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

स्मार्ट क्लास में इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, पावर बैकअप, इलेक्ट्रिकल और सुरक्षा उपकरण, ऑडियो-विजुअल सामग्री, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, डिजिटल एजुकेशन कंटेंट, सुरक्षा सॉफ्टवेयर और वाई-फाई कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इसके साथ हेल्प डेस्क की व्यवस्था भी की जाएगी।

डिजिटल पढ़ाई पर सरकार का फोकस

सरकार का कहना है कि स्मार्ट क्लास शुरू होने से परिषदीय स्कूलों में डिजिटल माध्यम से पढ़ाई को बढ़ावा मिलेगा। शिक्षक वीडियो, तस्वीरों और दूसरी डिजिटल सामग्री की मदद से बच्चों को कठिन विषय समझा सकेंगे।

सरकार के अनुसार, उत्तर प्रदेश में पहले से ही 32 हजार से ज्यादा स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा मौजूद है। वहीं 15 हजार से ज्यादा स्कूलों में आईसीटी लैब और 1129 स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है। करीब 2.61 लाख शिक्षकों को टैबलेट भी दिए जा चुके हैं।

अब 14429 और प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने की मंजूरी के बाद राज्य के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा का दायरा बढ़ाने की तैयारी है।

2814 ढांचों पर हरियाणा सरकार के एक्शन पर बोली कॉकरोच जनता पार्टी

हरियाणा सरकार ने स्कूलों की जर्जर इमारतों और कमरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने राज्यभर में 2814 ढांचों को गिराने का आदेश दिया है। इस कार्रवाई पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने प्रतिक्रिया दी है। CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर लिखा, “Change is possible!” वहीं पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने भी इसी संदेश के साथ पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, ”हरियाणा के कॉकरोचों, लगे रहो!”