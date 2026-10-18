CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को शुक्रवार को पुलिस ने ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च के दौरान हिरासत में लिया गया था। शनिवार को कुछ शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया। दीपके पहले 10 अक्टूबर की हिरासत के चलते 11 अक्टूबर के बेल बॉन्ड में आशुतोष रांका और सौरव दास के साथ रिहा हुए थे।

इसके विपरीत दूसरी बार जब पुलिस ने आशुतोष रांका और सौरव दास को हिरासत में लिया तो SEM कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके चलते कानूनी मामलों को लेकर लोगों के मन में सवाल उठा कि आखिर आशुतोष रांका और सौरव दास की तरह की दीपके को भी फिर से हिरासत में लिया गया तो उन्हें न्यायिक हिरासत पर क्यों नहीं भेजा गया?

अभिजीत दीपके ने क्या कहा?

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, “अब बस अपने भाइयों के रिहा होने का इंतजार कर रहा हूं।” बता दें कि सौरव दास और आशुतोष रांका 5 दिनों की न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं।

क्यों हुई थी आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी

इस सप्ताह की शुरुआत में, दास और रांका को पुलिस के आदेशों के बावजूद जंतर-मंतर में प्रवेश करने और शांति भंग करने के प्रयास के आरोप में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उनके भविष्य पर फैसला रविवार को आने की संभावना है।

शनिवार को दिपके को मंदिर मार्ग स्थित विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) के समक्ष पेश किया गया। उन्हें 50,000 रुपये का मुआवज़ा देने और शांति भंग न करने का वचन देने का आदेश दिया गया। सुनवाई के तुरंत बाद वह मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गए।

अधिकारियों ने क्या कहा?

इस मामले में एनडीटीवी ने एक रिपोर्ट में अधिकारियों से बातचीत को लेकर बताया कि दिपके की रिहाई का एक मुख्य कारण यह था कि वह जुलूस में शामिल ही नहीं हुए थे। सूत्रों के अनुसार, इसके विपरीत आशुतोष रांका और सौरव दास को मना किए जाने के बावजूद वे चुपके से जंतर-मंतर पहुंच गए और अशांति फैलाने की कोशिश की।

दोनों मामले एक ही कानून के तहत आए। पुलिस ने बताया कि दिपके को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 और 170 के तहत शांति भंग के एक नए मामले में औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया गया था। धारा 170 पुलिस को संज्ञेय अपराध को रोकने के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की अनुमति देती है, और धारा 126 एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट को शांति बनाए रखने के लिए बांड मांगने का अधिकार देती है। इनमें से किसी में भी अपराध के लिए अभियोजन का प्रावधान नहीं है।

कोर्ट को थी और गंभीर अपराध की आशंका

14 अक्टूबर को आशुतोष रांका और सौरव दांस और अजिंक्या शिंदे को SEM कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, तो उनके खिलाफ भी यही प्रावधान लागू किए गए। सौरव दास और आशुतोष रांका को जेल भेज दिया गया, जबकि शिंदे को इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वह छह महीने तक शांति भंग नहीं करेंगे।

सीजेपी की रत्ना सिंह के अनुसार, दास-रांका-शिंदे मामले में तीनों पर अतिक्रमण, जमानत का उल्लंघन और लोक सेवक के कर्तव्य में बाधा डालने का आरोप है। दिल्ली पुलिस की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि एसईएम अदालत ने पाया कि अगर उन्हें रिहा किया गया तो उनके द्वारा फिर से कानून का उल्लंघन करने और दूसरों को ऐसा करने के लिए उकसाने की “गंभीर आशंका है। दास और रांका को पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। शिंदे को 5,000 रुपये की निजी जमानत और जमानती के रूप में छह महीने तक शांति बनाए रखने का दायित्व सौंपा गया। दास और रांका की हिरासत रविवार, 18 अक्टूबर को समाप्त हो रही है।

जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की नहीं थी अनुमति

पुलिस ने बताया कि 13 अक्टूबर की सुबह सौरव दास, आशुतोष रांका और आजिक्य शिंदे और मुख्य न्यायिक समिति के 11 अन्य सदस्य कथित तौर पर निजी संपत्ति से प्रवेश करके जंतर-मंतर पहुंचे। दो दिन पहले, 11 अक्टूबर को, दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने एक आदेश जारी कर इस स्थल को निर्धारित विरोध स्थलों की सूची से हटा दिया था।

पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कथित तौर पर अधिकारियों को उनके कर्तव्य निर्वहन में बाधा डाली। पुलिस के अनुसार, सभी 14 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। इसके बाद तीनों को एहतियाती प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने तीनों द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के कथित बार-बार किए गए प्रयासों और सोशल मीडिया पर दूसरों को भी ऐसा करने के लिए उकसाने के कथित प्रयासों को ध्यान में रखा।

सौरव दास और आशुतोष रांका को बार-बार अपराध करने वालों की तरह माना गया। दोनों ने 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी में हुए एक पिछले विरोध प्रदर्शन में हिरासत में लिए जाने के बाद 50,000 रुपये का एक साल का शांति बांड साइन किया था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, उन्होंने बांड का उल्लंघन करते हुए एक बार फिर बीएनएसएस की धारा 163 का उल्लंघन किया।

अभिजीत दिपके को 10 अक्टूबर को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक विमान के अंदर से हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने एक साल के बॉन्ड पर भी हस्ताक्षर किए थे, और उनके खिलाफ शांति भंग करने का एक अलग मामला दर्ज किया गया था। शनिवार को रिहाई के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में, दिपके ने X पर ‘वीर-ज़ारा’ (2004) की एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें शाहरुख खान का किरदार पाकिस्तानी जेल में 22 साल बिताने के बाद रिहा होते हुए रोता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, “24 घंटे बिना वाईफाई और फोन के जेल से बाहर निकलने पर कैसा लगता है।”

नेहा वोरा को भी हिरासत में लिया गया था

AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा को भी शुक्रवार को एहतियाती हिरासत में लिया गया। 2 अक्टूबर से अब तक यह उनकी कम से कम आठवीं हिरासत है। यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब मतदाता सूची के विवादास्पद विशेष गहन संशोधन और अन्य मुद्दों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। पुलिस ने बताया कि दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बोरा को शनिवार सुबह रिहा कर दिया गया।

अभिजीत दिपके के विपरीत नेहा बोरा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 पुलिस को उन लोगों को हिरासत में लेने और हटाने की अनुमति देती है जो पुलिस के निर्देशों का पालन करने से इनकार करते हैं या उनका विरोध करते हैं। ऐसी हिरासतें समय बीत जाने पर समाप्त हो जाती हैं और कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता है।

महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को फॉर्म 6 में संशोधन करने का महत्वपूर्ण प्रस्ताव भेजा है। इस कदम का मुख्य मकसद उन नागरिकों को बिना किसी कानूनी डर के दोबारा मतदाता सूची में शामिल होने का अवसर देना है, जिनके नाम ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए थे। पढ़िए पूरी खबर…