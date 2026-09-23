‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की एक रिपोर्ट में चुनाव आयोग के भीतर SIR को लेकर उठी आपत्तियों का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, दो चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार इस प्रक्रिया से जुड़े फैसलों और आदेशों पर आधिकारिक तौर पर आपत्ति जताई है। इसी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके (Abhijeet Dipke) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा है।

दीपके ने कहा, ”ज्ञानेश कुमार भारत के दुश्मन हैं। खबरों के मुताबिक, मतदाता सूची से 12 करोड़ से ज्यादा नाम हटा दिए गए हैं। यह 2024 के लोकसभा चुनाव के आसपास पंजीकृत करीब 97 करोड़ मतदाताओं का लगभग 12.4 फीसदी है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्ष के बीच अंतर सिर्फ 2 फीसदी था। ज्ञानेश कुमार चुनाव नहीं करा रहे हैं बल्कि चुनाव की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं।”

सीजेपी संस्थापक ने SIR को ‘Special Intensive Rigging’ बताते हुए चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

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Gyanesh Kumar is the enemy of India.



More than 12 crore names have reportedly been deleted from electoral rolls.



That is roughly 12.4% of the 97 crore registered electorate around the 2024 Lok Sabha election.



The gap between the BJP-led NDA and the opposition was just 2%.… pic.twitter.com/t7ZQjSYrId — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 23, 2026

दो चुनाव आयुक्तों ने 10 महीने में 14 बार जताई आपत्ति

दीपके का यह बयान ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की उस जांच रिपोर्ट के बाद आया है जिसमें SIR की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के भीतर उठी आपत्तियों का जिक्र किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार आधिकारिक तौर पर आपत्ति दर्ज की। दोनों चुनाव आयुक्तों ने कुछ फैसलों और आदेशों को लेकर सवाल उठाए और कहा कि ये उनकी जानकारी के बिना लिए या जारी किए गए थे।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि एक ही दिन में चार बार आपत्तियां दर्ज की गई थीं। SIR के तहत 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ड्राफ्ट मतदाता सूचियों से 13 करोड़ से ज्यादा नाम हटाए गए हैं।

SIR पर लगातार उठ रहे सवाल

SIR की शुरुआत जून 2025 में बिहार से हुई थी। इसके तहत मतदाता सूची में नामों के सत्यापन और संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों और अन्य राजनीतिक समूहों ने भी सवाल उठाए हैं।

‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की जांच में चुनाव आयोग के भीतर मतदाता सूची, Form-6 में बदलाव, डेटा के प्रबंधन और SIR से जुड़े फैसलों को लेकर दो चुनाव आयुक्तों की आपत्तियां सामने आई हैं। अभिजीत दीपके ने इन्हीं रिपोर्टेड तथ्यों के संदर्भ में चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार पर सवाल उठाए हैं।

‘ज्ञानेश कुमार जेल जाएंगे…’: SIR पर चुनाव आयोग के भीतर उठी आपत्तियों के बाद बोले संजय राउत

शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग को लेकर ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। इसमें चुनाव आयोग के दो सदस्यों की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) की प्रक्रिया में कथित विसंगतियों और फैसलों को लेकर आपत्ति जताए जाने की बात सामने आई है।