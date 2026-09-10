पुणे में 28 वर्षीय MPSC अभ्यर्थी की कथित आत्महत्या के बाद महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने चिंता जताते हुए कहा कि सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर एक अभ्यर्थी को इस तरह का कदम उठाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा।

दीपके ने बुधवार को जारी एक वीडियो में कहा कि सिविल सेवा की तैयारी करने वाले ज्यादातर अभ्यर्थी बेहद सामान्य और ग्रामीण या कृषि परिवारों से आते हैं। ऐसे छात्रों और उनके परिवारों के लिए उनकी जिंदगी बेहद महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि कई छात्र आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं और अपने खर्च पूरे करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

‘पेपर लीक और परीक्षा में देरी ने सपने तोड़ दिए’

अभिजीत दीपके ने कहा कि पेपर लीक और परीक्षाओं में देरी ने अभ्यर्थियों के सपनों को झकझोर दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर अभ्यर्थी कब तक इन परेशानियों को सहन करते रहेंगे।

उन्होंने कहा कि परीक्षा में पेपर लीक, परीक्षाओं का रद्द होना और भर्ती प्रक्रिया में देरी जैसी घटनाएं छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ा रही हैं। दीपके के मुताबिक, इन परिस्थितियों के कारण अभ्यर्थियों को भारी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। दीपके ने कहा कि सरकार को यह देखना चाहिए कि परीक्षा व्यवस्था में ऐसी कौन सी खामियां हैं, जिनकी वजह से छात्रों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

गुरुवार को मृतक के परिवार से मिलेंगे दीपके

अभिजीत दीपके ने बताया कि वह गुरुवार को धारशिव जाकर मृतक अभ्यर्थी के परिवार से मुलाकात करेंगे। उनका कहना है कि ऐसे मुश्किल समय में परिवार के साथ खड़ा होना जरूरी है और पूरे मामले की वास्तविक स्थिति को समझने की जरूरत है।

पुलिस के मुताबिक, 28 वर्षीय प्रथमेश देशमुख मूल रूप से परांडा के रहने वाले थे और पिछले कुछ वर्षों से पुणे में किराए के मकान में रहकर MPSC की तैयारी कर रहे थे। बुधवार सुबह वह अपने कमरे में कथित तौर पर मृत पाए गए।

पुलिस के अनुसार, प्रथमेश पर करीब 2.5 लाख रुपये का कर्ज था। कथित तौर पर एक नोट भी मिला है जिसमें करीब 18 लोगों के नाम लिखे थे जिनसे उन्होंने पैसे उधार लिए थे और जिन्हें रकम लौटाई जानी थी।

MPSC परीक्षा व्यवस्था को लेकर पहले से नाराजगी

MPSC की परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया को लेकर महाराष्ट्र में अभ्यर्थी पहले से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुणे और छत्रपति संभाजीनगर समेत कई शहरों में छात्रों ने कथित परीक्षा अनियमितताओं, पेपर लीक और भर्ती प्रक्रिया में देरी के खिलाफ प्रदर्शन किया है।

अभ्यर्थी MPSC के चेयरमैन विवेक भीमनवर को हटाने की मांग भी कर रहे हैं। इसके अलावा छात्रों ने परीक्षाओं का फोरेंसिक ऑडिट कराने और पिछली भर्ती परीक्षाओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। कांग्रेस ने भी इस घटना को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं और MPSC के चेयरमैन व सचिव के इस्तीफे की मांग की है।

कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका पर ₹2 करोड़ का मानहानि केस

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने कॉकरोच जनता पार्टी और उसके प्रमुख नेताओं के खिलाफ मानहानि केस दर्ज कराया है। गौरव ने अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में 2 करोड़ रुपये का सिविल मानहानि मुकदमा दायर किया है। भाटिया ने कथित रूप से मानहानिकारक सामग्री को आगे ब्रॉडकास्ट करने पर रोक लगाने के लिए अदालत से स्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग की है।