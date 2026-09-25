कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के अभिजीत दीपके ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हल्ला बोला। द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में SIR पर EC में मतभेद का पता चला था। इसके बाद सीजेपी ने ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग करते हुए जंतर-मंतर 2.0 की चेतावनी दी थी। शुक्रवार (25 सितंबर) को सीजेपी के संयोजक दीपके ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने चुनावों में कथित धांधली के आरोपों के बावजूद चुनाव लड़ते रहने पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे ऐसी चुनाव प्रक्रिया को वैधता मिलती है जिसे विपक्ष खुद धांधली बता रहा है। दीपके ने कहा कि अगर चुनाव वास्तव में धांधली वाले हैं तो विपक्ष को उनमें हिस्सा लेने के बजाय लोकतंत्र के लिए अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।

अभिजीत दीपके ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, ”हां चुनावों में धांधली हो रही है। लेकिन जब आप धांधली वाले चुनावों में हिस्सा लेते रहते हैं तो आप इन चुनावों को वैधता देते हैं और यह दिखाने में मदद करते हैं कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं।”

राजनीतिक अस्तित्व बचाने की कोशिश क्यों?

सीजेपी के दीपके ने अपने X अकाउंट पर लिखा, ”हो सकता है कि आप इसलिए हर चुनाव लड़ते हैं क्योंकि आपको डर है कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन जब वोट चोरी हो रहे हों, आपके विधायक और सांसद दूसरी पार्टियों में जा रहे हों और आपकी पार्टियां टूट रही हों तब आप किस तरह के अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? यह राजनीतिक अस्तित्व बचाना नहीं है। आप बस ऐसी व्यवस्था में बने रहने की कोशिश कर रहे हैं जो जब चाहे आपको कमजोर कर सकती है, आपकी पार्टी को तोड़ सकती है या आपके चुने हुए प्रतिनिधियों को अपने साथ ले जा सकती है। आप इस तरह कब तक टिक पाएंगे? और आप सिर्फ उन्हीं राज्यों में चुनाव में धांधली की बात नहीं कर सकते जहां आपका राजनीतिक हित जुड़ा हो और बाकी जगहों पर चुप रहें। अगर चुनावों में धांधली हो रही है तो यह मायने रखना चाहिए कि राज्य या प्रभावित होने वाली पार्टी कोई भी हो।”

सीजेपी के फाउंडर और संयोजक ने कहा, ”आप यह कहते हुए चुनाव नहीं लड़ते रह सकते कि खेल पहले से तय है। चुनाव में आपकी भागीदारी ही इन चुनावों को वैधता देती है। अपने राजनीतिक अस्तित्व के बारे में सोचने से पहले देश और लोकतंत्र के बारे में सोचिए। अपना रुख स्पष्ट कीजिए और धांधली वाले चुनावों में हिस्सा लेना बंद कीजिए। जैसे किसी फिक्स मैच में हर कैच नहीं छोड़ा जाता। कुछ कैच पकड़े भी जाते हैं और मैच को आखिरी ओवर तक ले जाया जा सकता है ताकि ऐसा लगे कि मुकाबला बराबरी का था।”

दीपके ने आखिर में लिखा, ”इसी तरह आपको कुछ जीत भी दी जाएंगी- इतनी कि आप चुनाव लड़ते रहें और लोगों को लगे कि वास्तव में मुकाबला हुआ था। ये छोटी-छोटी जीत ही आपको खेल में बनाए रखने का जरिया हैं और पूरी चुनाव प्रक्रिया को वैध दिखाने में मदद करती हैं।”

‘अगर ज्ञानेश कुमार ने 48 घंटे में इस्तीफा नहीं दिया तो जंतर मतंर 2.0 शुरू होगा’

द इंडियन एक्सप्रेस की चुनाव आयोग और SIR पर रिपोर्ट के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अभिजीत दीपके ने कहा कि अगर 48 घंटे में ज्ञानेश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया तो जंतर मंतर 2.0 शुरू होगा। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की पड़ताल में एसआईआर प्रक्रिया और इसे लेकर निर्वाचन आयोग के अन्दर उठी असहमतियों के बारे में अहम जानकारियां सामने आई हैं। पढ़ें पूरी खबर…

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चुनाव आयोग ने द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पर विस्तृत जवाब दिया है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तीन में से दो चुनाव आयुक्तों ने नए मतदाताओं को जोड़ने और मतदाता सूची से नाम हटाने जैसे मामलों में उन्हें जानकारी नहीं दिए जाने की शिकायत की थी। यहां पढ़ें पूरी खबर…