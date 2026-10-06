कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मंगलवार को महाराष्ट्र पुलिस पर प्रदर्शनकारियों को डराने-धमकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। यह आरोप चंद्रपुर पुलिस की ओर से उन CJP समर्थकों को नोटिस दिए जाने के बाद आया है जो 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने की योजना बना रहे थे। दीपके ने पुलिस की इस कार्रवाई को ‘तानाशाही’ बताया।

अभिजीत दीपके ने X पर चंद्रपुर के बल्लारपुर पुलिस की ओर से 5 अक्टूबर को जारी एक नोटिस शेयर किया। यह नोटिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 168 के तहत एक CJP समर्थक को दिया गया था। नोटिस में कहा गया है कि पुलिस को जानकारी मिली है कि वह दीपके के समर्थन में होने वाले प्रस्तावित मार्च में शामिल होने के लिए नई दिल्ली जाने की योजना बना रहा है।

नोटिस में उससे पूछा गया है कि वह CJP के आंदोलन में क्यों शामिल हो रहा है, दिल्ली जाने का खर्च कौन उठा रहा है और उसका उद्देश्य क्या है। उसे निर्देश दिया गया है कि वह दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन या किसी भी आंदोलन में बिना अनुमति शामिल ना हो। साथ ही उसे हिंसक प्रदर्शनकारियों से दूर रहने, सोशल मीडिया पर ‘हिंसक’ सामग्री पोस्ट न करने और भड़काऊ भाषण न देने को कहा गया है।

नोटिस में पुलिस के निर्देशों का पालन करने और शांति या कानून-व्यवस्था में बाधा नहीं डालने को भी कहा गया है। इसमें चेतावनी दी गई है कि नियमों का उल्लंघन होने पर या उससे किसी संज्ञेय अपराध की आशंका होने पर, पुलिस निवारक या आपराधिक कार्रवाई कर सकती है।

नोटिस में यह भी कहा गया है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर के आदेश पर चंद्रपुर जिले में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1)(3) लागू है। इसका उल्लंघन करने और उससे कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

Maharashtra Police is sending notices to CJP volunteers asking for their Delhi travel expenses and threatening that the protest could turn violent.



How can they make such a claim? Is something already being planned to disrupt our peaceful protest?



Is protecting Gyanu more… pic.twitter.com/KC07vXpdqR — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 6, 2026

दीपके ने पुलिस पर उठाए सवाल

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीपके ने कहा कि कई स्वयंसेवकों को इसी तरह के नोटिस मिले हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों को प्रदर्शन में शामिल नहीं होने के लिए कहा गया है और दिल्ली जाने से जुड़े खर्च की जानकारी भी मांगी गई है।

दीपके ने कहा, ”कहीं न कहीं महाराष्ट्र पुलिस ने हमारा दिल तोड़ दिया है। कल हमारे कुछ स्वयंसेवकों को चंद्रपुर पुलिस से नोटिस मिले। उनसे कहा गया कि वे जंतर-मंतर के प्रदर्शन में न जाएं। उनसे यह भी पूछा गया कि दिल्ली जाने का खर्च कहां से आ रहा है।”

उन्होंने सवाल किया, ”अगर महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति प्रदर्शन के लिए दिल्ली जाना चाहता है तो उसके यात्रा खर्च के बारे में चंद्रपुर पुलिस को पूछने की क्या जरूरत है? क्या कोई व्यक्ति खुद 1000 या 1500 रुपये की रेलवे टिकट नहीं खरीद सकता?”

पुलिस ने नोटिस को बताया सामान्य प्रक्रिया

चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी ने कहा कि ये नोटिस सामान्य प्रक्रिया के तहत दिए गए हैं।

उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा, ”किसी भी प्रदर्शन या कार्यक्रम से पहले ऐसे नोटिस जारी करना सामान्य प्रक्रिया है। यह एक प्रतिबंधात्मक प्रावधान है। पुलिस को पता चला कि चंद्रपुर के कुछ लोग प्रदर्शन के लिए दिल्ली जा सकते हैं। इसलिए हमने उन्हें हिंसा और भड़काऊ भाषण से बचने की चेतावनी दी और याद दिलाया कि उन्हें संबंधित पुलिस स्टेशन से अनुमति लेनी होगी। इस मामले में संबंधित पुलिस स्टेशन दिल्ली का होगा, चंद्रपुर का नहीं।”

उन्होंने जोर देकर कहा कि नोटिस एक निवारक कदम था और इसे खास तौर पर प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर जारी नहीं किया गया।

‘पुलिस को पहले से कैसे पता कि प्रदर्शन हिंसक होगा?’

दीपके ने पुलिस के इस तर्क पर सवाल उठाया कि प्रदर्शन हिंसक हो सकता है। उन्होंने कहा, ”नोटिस में लिखा है कि प्रदर्शनकारी हिंसक हो सकते हैं। चंद्रपुर पुलिस को पहले से कैसे पता कि प्रदर्शन हिंसक होगा? क्या पहले से तय किया गया है कि प्रदर्शन हिंसक होगा?”

सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दी गई चेतावनी पर उन्होंने कहा, ”मैं महाराष्ट्र पुलिस से पूछना चाहता हूं कि हमारा ऐसा एक वीडियो दिखाएं जिसमें किसी ने हिंसा की बात कही हो। मैं गांधी और आंबेडकर की बात करता हूं। क्या यह हिंसक लगता है?”

उन्होंने आगे कहा, ”महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली पुलिस की तरह क्यों व्यवहार कर रही है? जंतर-मंतर कब चंद्रपुर पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आ गया? चंद्रपुर पुलिस लोगों को जंतर-मंतर के प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने वाली कौन होती है?”

दीपके ने सवाल किया कि इन अधिकारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश किसने दिया। उन्होंने कहा कि कोई पुलिस अधिकारी अपने स्तर पर इस तरह के नोटिस जारी नहीं करेगा और एक-दो पुलिस अधिकारियों की वजह से पूरी महाराष्ट्र पुलिस की बदनामी नहीं होनी चाहिए।

मुंबई में आदिवासी छात्रों पर कार्रवाई का भी आरोप

दीपके ने मुंबई में मार्च कर रहे आदिवासी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भी मुंबई पुलिस की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी कार्यकर्ता राहुल पावरा के नेतृत्व में हो रहे आंदोलन में कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया और उनके साथ मारपीट की गई।

उन्होंने सवाल किया, ”अपराधी इतने कम हो गए हैं कि अब आप छात्रों पर हाथ उठाने लगे हैं?” उन्होंने यह भी पूछा कि क्या पुलिस प्रभावशाली नेताओं और कारोबारियों के बच्चों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगी।

‘हर भारतीय को ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए’

दीपके ने BJP पर आरोप लगाया कि वह यह मानती है कि प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पैसे दिए जाते हैं। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की अपनी मांग भी दोहराई।

उन्होंने मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोप और फॉर्म 6 से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा, ”हर भारतीय को ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए क्योंकि हमारे वोट देने के अधिकार को छीना जा रहा है।”

फॉर्म 6 का विवाद द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के बाद सामने आया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन फॉर्म 6 में जोड़ी गई एक घोषणा पर आपत्ति जताई थी।

ECI ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस घोषणा को बरकरार रखा था। हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों ने इस दावे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अदालत ने सीधे तौर पर इस घोषणा की वैधता पर फैसला नहीं दिया था।

‘गिरफ्तार करना है तो कर लो’

दीपके ने कहा कि वह गिरफ्तारी से नहीं डरते। उन्होंने कहा, ”अगर आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो कर लीजिए। मैं यहां बैठा हूं। अगर आपको लगता है कि गिरफ्तारी की धमकी देकर हमें चुप कराया जा सकता है तो NSA लगाइए, UAPA लगाइए। ऐसा नहीं होगा। अगर आप मुझे जेल भेजना चाहते हैं तो भेज दीजिए। हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जारी रखेंगे।”