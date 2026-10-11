कॉकरोच जनता पार्टी ने आज यानी रविवार सुबह 10 बजे जंतर-मंतर पर एक और विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। शनिवार के प्रदर्शनों और सामूहिक गिरफ्तारियों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस राजधानी भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करेगी। लगभग 30,000 पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियों तैनात रहेगी। साथ ही संसद स्ट्रीट और जंतर-मंतर पर बैरिकेड्स यथावत रहेंगे।

गिरफ्तार छात्रों, कार्यकर्ताओं और कॉकरोच जनता पार्टी के नेताओं की रिहाई को लेकर अनिश्चितता के बीच लामबंदी का यह नया आह्वान किया गया है।

सीजेपी ने विरोध-प्रदर्शन का किया ऐलान

कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी अजिंक्य शिंदे ने एक्स पर एक पोस्ट में ‘चलो जंतर मंतर’ विरोध प्रदर्शन की घोषणा की और समर्थकों से रविवार को सुबह 10 बजे इकट्ठा होने का आग्रह किया।

शिंदे ने कहा, “हम जंतर-मंतर पर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग लेकर गए थे, जिन्होंने 12 करोड़ मतदाताओं के मतदान अधिकार छीन लिए थे, लेकिन मोदी और शाह के नेतृत्व वाली इस तानाशाही सरकार ने हमारे सभी नेताओं अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरभ दास के साथ-साथ सभी छात्र नेताओं और स्वयंसेवकों को भी हिरासत में ले लिया।”

उन्होंने कहा, “उन्हें लगता है कि अगर वे आज हमें हिरासत में ले लेंगे, तो हम डर के मारे पीछे हट जाएंगे। मोदी और शाह का यह डर दर्शाता है कि हमने आधी लड़ाई पहले ही जीत ली है। यह एक नए संघर्ष की शुरुआत है। मैं मोदी और शाह को बताना चाहता हूं कि हम उनके अहंकार को उसी तरह तोड़ेंगे जैसे हमने पहले तोड़ा था। हम ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा सुनिश्चित होने तक विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।”

उन्होंने कहा, “रविवार सुबह 10 बजे हम फिर से जंतर-मंतर की ओर मार्च करेंगे। मैं सभी से बड़ी संख्या में आने की अपील करता हूं। दिल्ली पुलिस जहां भी आपको रोके, उस जगह को अपना जंतर-मंतर बना लें।”

कॉकरोच जनता पार्टी के एक बयान के अनुसार, छात्रों, सिविल सोसाइटी के सदस्यों और राजनीतिक नेताओं सहित 15,000 से ज्यादा लोगों को हिरासत और पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा था।

बैरिकेड्स पहले जैसे रहेंगे

दिल्ली पुलिस ने कहा कि रविवार को भी तैनाती शनिवार के समान ही रहेगी। एक अधिकारी ने कहा कि परिस्थिति के अनुसार, मेट्रो और ट्रेन सेवाओं से संबंधित उपाय किए जा सकते हैं।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि दक्षिण, मध्य और नई दिल्ली जिलों में आईएनए, राजघाट और लाल किला समेत कई संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल निगरानी जारी रखेंगे। यह फैसला शनिवार को आईएनए और कनॉट प्लेस समेत कई स्थानों पर हुए प्रदर्शनों के बाद लिया गया है। रविवार को और अधिक लामबंदी की आशंका को देखते हुए पुलिस को आशंका है कि प्रदर्शनकारी एक बार फिर जंतर-मंतर, कनॉट प्लेस और मध्य दिल्ली के अन्य हिस्सों की ओर बढ़ सकते हैं।

एक अधिकारी ने कहा कि पुलिस सोमवार के लिए आवश्यक तैनाती पर निर्णय लेने से पहले रविवार शाम तक स्थिति की समीक्षा करेगी।

स्टूडेंट संगठन को लोगों की रिहाई का इंतजार

शनिवार रात तक कई छात्र और कार्यकर्ता अभी भी रिहाई का इंतजार कर रहे थे। ऐसे में एआईएसए और एसएफआई के नेताओं ने कहा कि उन्होंने अभी तक अपनी अगली कार्रवाई तय नहीं की है। हालांकि, सीजेपी-एसएफआई-एआईएसएफ गठबंधन ने कहा कि वे आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान करेंगे।

एआईएसए के प्रमुख कार्यकर्ता और जेएनयूएसयू के पूर्व अध्यक्ष एन साई बालाजी ने आरोप लगाया कि संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में बेरहमी से पीटा गया है और उन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया है। एआईएसए की एक अन्य कार्यकर्ता मधुरिमा कुंडू ने कहा कि उनकी रिहाई सुनिश्चित करना ही तत्काल प्राथमिकता है।

रात 9:30 बजे तक भी छात्र कार्यकर्ता और पार्टी कार्यकर्ता संकट संदेश प्रसारित कर रहे थे, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हिरासत में प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट की जा रही है और वकीलों को उनसे मिलने से रोका जा रहा है।

डिटेंशन सेंटर में हिरासत में रखे गए लोग

पुलिस सूत्रों ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों को शहर भर के लगभग 30 हिरासत केंद्रों में रखा गया था। सूत्रों के मुताबिक, शनिवार देर शाम तक पुलिस ने तीन सीजेपी नेताओं और यूट्यूबर ध्रुव राठी को रिहा नहीं किया था और उनके ठिकाने का खुलासा भी नहीं किया गया था। उन्होंने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों को शनिवार देर रात या रविवार सुबह तक रिहा किया जा सकता है। सूत्रों ने आगे बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों से संबंधित घटनाक्रम रविवार के सुरक्षा आकलन में एक महत्वपूर्ण कारक बने रहने की संभावना है।

‘PM मोदी को अपने अपराधों की कीमत चुकानी होगी’, चेन्नई में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी ने छात्रों से कहा, “आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है जिन लोगों लोकतंत्र को बर्बाद किया, उन्हें सजा दिलाई जाएगी। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पीएम मोदी देश के खिलाफ किए गए अपने अपराधों की कीमत चुकाएं।” पढ़ें पूरी खबर।

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