सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि वह कोई गांधी या हीरो नहीं हैं। NEET- UG सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के आरोप में जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शनिवार को वांगचुक की भूख हड़ताल का 14वां दिन है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। वांगचुक ने शनिवार को X पर वीडियो जारी कर कहा कि सोशल मीडिया पर उन्हें दो तरह के कॉमेंट्स काफी पढ़ने को मिलते हैं और ऐसे कॉमेंट उन्हें चुभते हैं और दुखी करते हैं।
पहला कॉमेंट यह कि लोग कहते हैं कि आप मॉडर्न गांधी हैं और दूसरा यह कि आप रियल हीरो हैं। वांगचुक ने कहा है कि यह दोनों ही बातें उन्हें बेहद निराश करती हैं। वांगचुक ने कहा, “जब आप किसी को हीरो बनाते हैं, गांधी बनाते हैं, आप यह कहते हैं कि आप महान हो और हम आम लोग हैं, हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है।”
सामाजिक कार्यकर्ता वांगचुक ने कहा कि उनका ऐसा मानना है कि उनके अकेले के करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। वांगचुक ने कहा, “ना तो मैं कोई गांधी हूं और ना ही हीरो, मैं आम नागरिक हूं जिसने अपनी जिम्मेदारियां से मुंह नहीं मोड़ा है और आगे कदम बढ़ाया है।”
वांगचुक ने कहा कि वह सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि वह किसी और में हीरो ना ढूंढें, खुद अपने हीरो बनें, अपनी जिंदगी के हीरो बनें और अपनी जिम्मेदारियां निभाएं।
आंदोलन से जुड़ने की अपील
सोनम वांगचुक ने कहा कि शायद आप पर वह नहीं गुजरी है जो उन 20 छात्र-छात्राओं पर गुजरा है जिनकी जान गई है। लद्दाख से आने वाले वांगचुक ने लोगों से इस आंदोलन से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हर दिन नहीं तो कम से कम रविवार को लोग जंतर-मंतर पर आएं और एक दिन का अनशन आप भी रख सकते हैं।
20 जुलाई को जाएंगे संसद
वांगचुक ने कहा कि अगर लोग यहां नहीं आ सकते हैं तो वे जहां भी हैं, वहां अनशन रख सकते हैं और वीडियो पोस्ट कर सकते हैं। वांगचुक ने कहा है कि वे लोग 20 जुलाई को के संसद जाएंगे और वहां अपनी गुहार लगाएंगे। उन्होंने लोगों से 20 जुलाई को आंदोलन में आने की अपील की है। 20 जुलाई से ही संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है।
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों से नाराज दिखे और उन्होंने यह तक कह दिया कि आप ठूस-ठूसकर खाना खा रहे हैं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।