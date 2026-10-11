दिल्ली में रविवार को भी प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि सुरक्षाबलों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। एक दिन पहले बड़े पैमाने पर हिरासत में लिए जाने के बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। लोगों के छोटे-छोटे ग्रुप सड़कों पर नारे लगाते हुए दिखाई दिए, जिन्हें पुलिस की टुकड़ी ने पास की बसों में भर दिया। रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि किसी भी प्रदर्शनकारी को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में न लिया जाए और लोगों का आना-जाना फ्री हो। हालांकि इसके बावजूद भी स्थिति तनावपूर्ण बनी रही।

इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टरों ने पुलिसवालों को कई प्रदर्शनकारियों को बसों में घसीटते हुए देखा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए मार्च निकाल रहे थे और नारे लगा रहे थे। ऐसे ही एक आदमी ने आरोप लगाया कि वह भीड़ से दूर खड़ा था, लेकिन उसे जबरदस्ती बस में बिठा दिया गया।

30 लोगों को हिरासत में लिया गया

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बुलाए गए प्रोटेस्ट के दूसरे दिन RK आश्रम के पास एक बस में करीब 30 लोगों को हिरासत में लिया गया, क्योंकि 10 अक्टूबर को किसी भी व्यक्ति को जंतर-मंतर की तय प्रोटेस्ट साइट तक पहुंचने की इजाज़त नहीं थी।

एक और हिरासत में लिए गए व्यक्ति, जिसने अपना नाम भावेश जोशी बताया, उसने दावा किया कि वह एक छात्र है जो अपने कोचिंग सेंटर जा रहा था और उसकी मर्ज़ी के बिना उसे बस में बिठा दिया गया। भावेश जोशी और दो महिलाओं ने दावा किया कि उनके साथ भी बदसलूकी की गई। इसके बाद जल्द ही, “तानाशाही नहीं चलेगी…SIR बंद करो” के नारे फिर से गूंजने लगे।

इससे पहले आज दिन में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से गैर-कानूनी हिरासत के खिलाफ अपील की और लोगों को बिना रोक-टोक के आने-जाने की इजाज़त देने को कहा। साथ ही कानून-व्यवस्था बनाए रखने को भी कहा।

रविवार को जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की बेंच ने कहा, “मेट्रो और रेल सुविधाएं तब तक सामान्य रूप से काम करेंगी, जब तक संविधान के आर्टिकल 19(2) के तहत पब्लिक ऑर्डर में गड़बड़ी को ध्यान में रखते हुए नियम लागू करने की ज़रूरत न हो।”

शनिवार को 7,000 लोगों को हिरासत में लिया गया

शनिवार को दिल्ली से करीब 7,000 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें से ज़्यादातर को देर रात तक रिहा कर दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, पिनराई विजयन और माणिक सरकार समेत कई विपक्षी नेताओं को भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की कोशिश करते समय हिरासत में लिया गया।

सीजेपी नेता अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को रविवार सुबह रिहा कर दिया गया। 30,000 से ज़्यादा पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था के तहत दिल्ली में पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात किया गया है। विपक्षी पार्टियों और CJP ने चुनाव आयोग के कामकाज में कथित गड़बड़ियों और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने रविवर केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि दिल्ली में मेट्रो सेवाएं अपने सामान्य कार्यक्रम के अनुसार संचालित हों। साथ ही SIR प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा बुलाए गए विरोध प्रदर्शनों के बीच इंटरनेट सेवाओं में कोई व्यवधान न हो। कॉकरोच जनता पार्टी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…