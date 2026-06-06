CJP Jantar Mantar Protest LIVE Updates: डिजीटल आउटफिट कॉकरोच जनता पार्टी शनिवार को दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन करेगी। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके की अगुवाई में किए जा रहे प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की जाएगी। विभिन्न पेपर लीक के कारण युवाओं में उपजे असंतोष के बाद इस प्रदर्शन का अह्वान किया गया है।
प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए अभिजीत बॉस्टन से भारत आए हैं। वो दिल्ली में लैंड कर चुके हैं। प्रदर्शन के संबंध में सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष का कहना है, “हां, अभिजीत दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने इस बारे में ट्वीट भी किया है। हमें उम्मीद है कि आज का दिन भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक साबित होगा। जल्द ही वह बाहर आएंगे, इसके बाद हम दिल्ली पुलिस से अनुमति लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाएंगे और फिर जंतर-मंतर पर धरना देंगे।”
इधर, प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के साथ पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। खबर है कि पुलिस की ओर से प्रदर्शन की इजाजत मिल गई है।
CJP Protest LIVE: धरनास्थल पर भारी पुलिस बल तैनात
डिजिटल आउटफिट कॉकरोच जनता पार्टी के धरना प्रदर्शन को लेकर भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। विधि-व्यवस्था की स्थिति से बचने के लिए दिल्ली पुलिस सुरक्षात्मक कदम उठा रही है। सीजेपी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से पुलिस के डिप्लॉयमेंट का वीडियो शेयर किया है।
CJP Jantar Mantar Protest LIVE Updates: संसद मार्ग थाने जाएंगे अभिजीत दिपके
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके के दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एयरपोर्ट के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया है। यहां से अभिजीत दिपके संसद मार्ग थाने जाएंगे, जहां वे अपने प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति मांगेंगे।