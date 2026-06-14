राजस्थान के जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को सोमवार को प्रदर्शन की इजाजत मिल गई है। जयपुर पुलिस ने शुरू में इजाजत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि प्रदर्शन की मंज़ूरी के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। पुलिस ने केवल 800 प्रदर्शनकारियों को प्रदर्शन की इजाजत दी है। वहीं दूसरी शर्तों में DJ नहीं, कोई रैली नहीं, ट्रैफिक में कोई रुकावट नहीं शामिल है।

पुलिस ने लगाई शर्तें

लगभग 12 निर्देश जारी किए गए हैं। एक में लिखा था, “प्रदर्शन पूरी तरह से मर्यादित होना चाहिए और इसमें भारतीय संस्कृति का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। यह सीमित और संयमित होना चाहिए ताकि ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही में कोई रुकावट न आए और बेवजह की भीड़भाड़ से बचा जा सके।”

प्रदर्शन के लिए दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे के बीच इजाज़त दी गई है। आयोजक को ध्वनि प्रदूषण (रेगुलेशन एंड कंट्रोल) रूल्स, 2000 का भी पालन करना होगा। उल्लंघन करने पर उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा पुलिस ने कहा कि अगर छात्रों या आम लोगों से शिकायत मिलती है तो मंज़ूरी रद्द कर दी जाएगी।

‘आपत्तिजनक नारे या भाषण का प्रयोग न हो’

निर्देश में आगे कहा गया, “प्रदर्शन के दौरान लाठी, डंडे और दूसरे हथियार ले जाने” पर भी रोक लगा दी गई है। प्रोग्राम के दौरान कोई भी आपत्तिजनक नारे या भाषण, या आपत्तिजनक सामग्री नहीं दी जानी चाहिए या बांटी नहीं जानी चाहिए, न ही किसी खास समुदाय की बुराई की जानी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान पूरा सांप्रदायिक सौहार्द और समय की पाबंदी पक्की होनी चाहिए।”

प्रदर्शन के आयोजक को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे प्रदर्शन के दौरान अपनी तरफ से सुरक्षा पक्की करें, और यह पक्का करें कि सिगरेट और स्मोकिंग से जुड़े नियमों और मोटर व्हीकल एक्ट का पालन हो। इसके अलावा, परमिशन लेटर में पब्लिक प्रोटेस्ट के बारे में हाई कोर्ट और राज्य सरकार के कुछ फैसलों और निर्देशों का भी ज़िक्र है।

सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दिपके के अलावा क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के भी प्रदर्शन में मौजूद रहने की उम्मीद है। इससे पहले, कानून और व्यवस्था का हवाला देते हुए जयपुर पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी को प्रदर्शन के लिए परमिशन देने से मना कर दिया था। शनिवार देर रात सीजेपी के प्रतिनिधि को लिखे अपने पत्र में जयपुर पुलिस ने कहा था कि जांच में सामने आए फैक्ट्स/हालात के आधार पर, कानून-व्यवस्था के नज़रिए से शहीद स्मारक, गवर्नमेंट हॉस्टल, जयपुर में धरना/प्रदर्शन की इजाज़त देना मुमकिन नहीं है।

CJP ने क्या कहा?

इसके बाद CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा था कि अगर इजाज़त नहीं मिली, तो वे सोमवार को सीजेपी अध्यक्ष अभिजीत दिपके के साथ जयपुर पुलिस कमिश्नरेट जाएंगे, एक हाथ में तिरंगा और दूसरे हाथ में संविधान लेकर, और एक बार फिर इजाज़त मांगेंगे।

इजाज़त मिलने के बाद कार्यक्रम के आयोजक दीपक बालियान ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में विश्वास करता है और उसने शांतिपूर्ण और डिसिप्लिन्ड तरीके से अपनी बात रखने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, “पुलिस प्रशासन द्वारा तय सभी नियमों और शर्तों का पूरा पालन पक्का किया जाएगा। CJP मेंबर्स प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था, ट्रैफिक मैनेजमेंट और पब्लिक पीस बनाए रखने में प्रशासन के साथ पूरा सहयोग करे। विरोध युवाओं, छात्रों, माता-पिता और आम नागरिकों से जुड़े ज़रूरी मुद्दों को उठाने के लिए किया जा रहा है। इस विरोध का मुख्य मकसद बढ़ती बेरोज़गारी, एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, युवाओं के साथ अन्याय और जनता के हित के दूसरे कई मुद्दों पर सरकार और प्रशासन का ध्यान खींचना है।”

यह भी पढ़ें- CJP के विरोध प्रदर्शन के मंच से सोनम वांगचुक बोले- युवा बिना डरे सरकार से पूछें सवाल

हैदराबाद के धरना चौक पर रविवार को ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के विरोध प्रदर्शन में लगभग 200 लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भय-मुक्त भारत का आह्वान किया। पढ़ें पूरी खबर