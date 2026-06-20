कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की ओर से शनिवार को जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया है। इसके मद्देनजर दिल्ली में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है। अभिजीत दीपके ने जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन के दूसरे विरोध-प्रदर्शन के दौरान कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा नहीं देते, हम जंतर-मंतर से नहीं हटेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल खाली करने को कहा है।

अभिजीत दीपके ने पुलिस से जंतर-मंतर पर CJP की अनुमति की अवधि बढ़ाने की अपील की। उन्होंने मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की शर्त पर सरकार के साथ बातचीत का रास्ता खोला जाए।

क्यों हो रहा प्रदर्शन?

प्रदर्शन में कथित परीक्षा अनियमितताओं, बार-बार प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं और सरकार से जवाबदेही की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र और पार्टी के समर्थक शामिल हुए। प्रदर्शन स्थल पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इस दौरान छात्रों ने नारेबाजी की और पारदर्शी परीक्षाएं सुनिश्चित करने और अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा करने में सरकार के कथित तौर पर विफल रहने को लेकर पोस्टर लहराए।

अभिजीत दीपके के आह्वान पर समर्थक थाली और चम्मच लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारी थाली और चम्मच बजाते रहे। प्रदर्शनकारियों ने ‘धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो’ के नारे भी लगाए और परीक्षा प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही की अपनी मांग दोहराई। अभिजीत दीपके के प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने पर भीड़ ने उनका जोरदार स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वे छात्रों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान चाहते हैं।

हम छात्रों की समस्याओं का समाधान करने आए हैं- अभिजीत दीपके

अभिजीत दीपके ने कहा कि हम यहां छात्रों की समस्याओं का समाधान करने आए हैं। प्रदर्शन से पहले अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक खुला पत्र लिखकर छात्रों द्वारा उठाई गई चिंताओं को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग की थी। हालांकि पत्र में जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई थी, लेकिन CJP परीक्षा संबंधी मुद्दों से निपटने के तरीके को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग करती रही है।

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अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया है कि उन पर हुए हमले के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के कुछ लोगों का हाथ था। दीपके ने दावा किया कि यह हमला असली मुद्दे से ध्यान भटकाने और छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश है। पढ़ें पूरी खबर



