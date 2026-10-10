Abhijeet Dipke Detained: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के संस्थापक अभिजीत दीपके और प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका को शनिवार को दिल्ली पहुंचते ही कुछ ही पलों में हिरासत में ले लिया गया। वे जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के लिए वहां पहुंचे थे।

दिल्ली पुलिस के जवान उस विमान में दाखिल हुए जिसमें अभिजीत दीपके दिल्ली आ रहे थे। विमान कुछ मिनट पहले आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरा। अभिजीत दीपके ने दिल्ली पुलिस से कहा, “मैं यहां गिरफ्तार होने आया हूं, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए।” दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनसे कहा, “नहीं, यह गिरफ्तारी नहीं है। कृपया सहयोग करें।”

कॉकरोच जनता पार्टी ने जारी किया बयान

कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने बयान में कहा, “सीजेपी नेताओं अभिजीत दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली में फ्लाइट से उतरते ही मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा करता है।”

#WATCH | Delhi Police personnel enter the aircraft that was carrying Cockroach Janta Party (CJP) Founder Abhijeet Dipke to Delhi. The flight landed at IGI Airport a few minutes ago.



"…I have come here to be arrested; arrest me," Abhijeet Dipke tells Delhi Police



"No, this is… pic.twitter.com/wz9jSXgNH2 — ANI (@ANI) October 10, 2026

सीजेपी ने कहा, “दिल्ली पुलिस की इस पहले से तय कार्रवाई का मकसद आज के शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के नेताओं को विरोध स्थल तक पहुंचने से पहले ही रोकना और कमजोर करना है।” संगठन ने आगे कहा, “सीजेपी लोगों के कहीं भी आने-जाने की आजादी के इस खुले उल्लंघन की निंदा करता है और दीपके, दास व रांका की तुरंत और बिना किसी शर्त रिहाई की मांग करता है।”