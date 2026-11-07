कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने शनिवार को कहा कि वह गिरफ्तारी और हमलों के बावजूद देशभर में तिरंगा लेकर यात्रा जारी रखेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर लोगों के खान-पान और मतदान के अधिकार को नियंत्रित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

अभिजीत दीपके वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सीजेपी के ‘जंतर-मंतर एट कोच्चि’ अभियान के तहत आयोजित विरोध सभा को संबोधित कर रहे थे। अभिजीत दीपके ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट के करीब हैं।

PM Modi kept saying “Ji Huzoor” to everything Trump asked him to do.



His fear of being humiliated by Trump cost India heavily. pic.twitter.com/EJdeYnpis8 — Cockroach Janta Party – CJP (@Cockroachisback) November 7, 2026

दीपके ने कहा कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली बनने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने दिल्ली में तिरंगा लेकर जंतर-मंतर में जाने के आरोप में सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका के साथ अपनी गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि वह जहां भी जाएंगे, तिरंगा लेकर जाएंगे।

तिरंगे को फहराने के लिए जेल भेजा गया- दीपके

दीपके ने कहा, ”इस तिरंगे को फहराने के लिए मुझे जेल भेज दिया गया। मेरे दो भाइयों सौरव और आशु को भी इसे फहराने के लिए जेल भेजा गया। भारत में ऐसा आखिरी बार तब हुआ था, जब हम अंग्रेजों के शासन के अधीन थे।” उन्होंने मोदी सरकार की तुलना ब्रिटिश शासन से करते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार लोगों की आजादी सीमित करने की कोशिश कर रही है।

सीजेपी संस्थापक ने कहा, “मैं नरेंद्र मोदी को बताना चाहता हूं कि मैं इस तिरंगे को देश के हर हिस्से में लेकर जाऊंगा। अगर आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल या तमिलनाडु में गिरफ्तार कर सकते हैं। मुझे देश के हर हिस्से से गिरफ्तार कीजिए लेकिन मैं फिर लौटूंगा और इस तिरंगे को फहराऊंगा।”

दीपके ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार धीरे-धीरे यह नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है कि लोग क्या खाएं, किससे शादी करें और किसे वोट दें। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया का इस्तेमाल चुनावी नतीजों को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है।

सीजेपी संस्थापक ने कहा कि देश की स्थापना तीन नेताओं- बी.आर. आंबेडकर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों पर हुई थी। उन्होंने महात्मा गांधी को भारत की आत्मा, आंबेडकर को रीढ़ और नेहरू को दिमाग बताते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का कद इन तीनों नेताओं से बड़ा होने का नहीं है। दीपके ने कहा, “आप 120 साल तक भी सत्ता में बने रहें, तब भी कभी आंबेडकर, गांधी और नेहरू से बड़े नहीं हो पाएंगे।”

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कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दिल्ली में पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।