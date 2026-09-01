NEET-UG पेपर लीक के खिलाफ जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर दर्ज FIR रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सह-संयोजक सौरव दास ने CJI सूर्यकांत के सामने कहा कि 5 सितंबर को प्रस्तावित इंडिया गेट मार्च अब नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने का आदेश दिया है।

कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में छात्रों के खिलाफ दर्ज प्रदर्शन से जुड़ी FIR रद्द होंगी। हालांकि, दिल्ली पुलिस 2873 लोगों के खिलाफ दर्ज FIR जारी रखेगी क्योंकि इन लोगों पर प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और हिंसा में शामिल होने के आरोप हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि पेपर लीक के खिलाफ धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के चलते प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ अब कोई नई FIR दर्ज नहीं होगी।

CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। सौरव दास के मार्च वापस लेने की घोषणा के बाद CJI ने इस कदम की सराहना की।

5 सितंबर का मार्च वापस

सौरव दास ने पार्टी का बयान पढ़ते हुए कहा, ”CJP के को-कन्वीनर के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत सरकार के सकारात्मक आश्वासन, आज की न्यायिक प्रक्रिया और इस अदालत के आदेश को देखते हुए CJP ने 5 सितंबर के प्रस्तावित मार्च को वापस लेने का फैसला किया है। हम आज के आदेश का पालन करने की उम्मीद करते हैं। इस फैसले के लिए हम अदालत और दोनों पक्षों के वकीलों के साथ-साथ सॉलिसिटर जनरल के प्रयासों के लिए भी धन्यवाद देते हैं।”

CJI ने की सराहना

CJI सूर्यकांत ने कहा कि अगर दोनों पक्ष एक-दूसरे पर भरोसा दिखाएं तो सभी मुद्दों को एक-एक करके सुलझाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर खुले दिमाग से बातचीत करके समाधान न निकाला जा सके।

वहीं SG तुषार मेहता ने कहा, ”मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगा कि उनका रुख भी काफी रचनात्मक और सकारात्मक रहा है। हमारी तरफ से भी पूरी तरह रचनात्मक और सकारात्मक रवैया रहा। हम एक-दूसरे के दुश्मन नहीं हैं।”

चार राज्यों ने FIR रद्द करने की मांग की

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत हुई थी। इस दौरान तीन बातों पर भरोसा दिया गया था- जिन छात्रों के खिलाफ FIR दर्ज हुई हैं, उन्हें वापस लिया जाएगा, आगे कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी और प्रदर्शन के दौरान आत्महत्या करने वाले छात्रों के मामलों में मुआवजा दिया जाएगा।

‘अभी हालात बिगड़ने की कोई वजह नहीं’

सोमवार को कोर्ट ने कहा था कि फिलहाल ऐसी कोई ठोस वजह नहीं है जिसके आधार पर यह माना जाए कि सीजेपी के मार्च से कोई अप्रिय घटना हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर 5 सितंबर को लुटियंस दिल्ली में प्रस्तावित मार्च को 12-13 सितंबर को होने वाले BRICS शिखर सम्मेलन के बाद तक रोकने की मांग की गई थी।

याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मौजूदा स्थिति में मार्च से किसी अप्रिय घटना की आशंका मानने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के वकील डॉ. रिजवान ने कहा कि प्रदर्शन करना हर नागरिक का अधिकार है। लेकिन किसी मार्च या प्रदर्शन के लिए तय कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना जरूरी है।