राजस्थान के आदिवासी इलाकों में सरकारी स्कूलों की स्थिति को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का ‘आदिवासी स्कूल ठीक करो’ अभियान जारी है। उदयपुर के खेरवाड़ा क्षेत्र में स्कूलों के निरीक्षण के बाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कुछ शिक्षकों को डराने-धमकाने और ग्रामीणो पर FIR के लिए दबाव बनाने का दावा किया है। हालांकि, न आरोपों की प्रशासन या शिक्षा विभाग की ओर से पुष्टि नहीं हुई है।

रांका के दावे के बाद CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके (Abhijeet Dipke) और प्रवक्ता सौरव दास (Saurav Das) ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी। सीजेपी के इन दिग्गजों ने कहा कि अगर इस मामले में FIR होती है तो उनके नाम भी उसमें शामिल किए जाएं।

स्कूलों के निरीक्षण में क्या सामने आया?

CJP की टीम ने उदयपुर के खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र की नयागांव तहसील के देमात, पोंगली और बाबरी समेत कई गांवों के सरकारी स्कूलों का दौरा किया था।

पार्टी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, टीम ने कुछ स्कूलों में जर्जर दीवारें, छत से उखड़ा प्लास्टर, खराब हैंडपंप, गंदगी और शौचालय जैसी समस्याएं देखीं। CJP ने कुछ जगह स्कूल भवन नहीं होने और बुनियादी सुविधाओं की कमी का भी दावा किया है। ये निरीक्षण और पार्टी की ओर से जारी की गई तस्वीरें/जानकारी इस अभियान का आधार हैं। हालांकि इन सभी कमियों के संबंध में संबंधित सरकारी विभाग का पक्ष इस इनपुट में उपलब्ध नहीं है।

जितनी मेहनत इस आंदोलन को दबाने में की जा रही है, उतना ध्यान अगर जर्जर स्कूलों को ठीक करने पर दिया जाए, तो बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा।



राजस्थान सरकार कार्रवाई ख़राब स्कूलों पर नहीं, बल्कि उन्हें बेनकाब करने वालों पर कर रही है।



पर हम रुकेंगे नहीं, स्कूल तो ठीक करवाकर रहेंगे! https://t.co/54mJZswxCk — Cockroach Janta Party – CJP (@Cockroachisback) September 22, 2026

आशुतोष रांका का दावा और FIR की चुनौती

आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि उनकी टीम ने देमात गांव के स्कूलों की जर्जर हालत सामने रखी थी। उनके मुताबिक, इसके बाद वहां के शिक्षकों को डराया-धमकाया गया।

रांका ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी टीम को स्कूलों का दौरा कराने वाले ग्रामीणों पर FIR दर्ज कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि कुछ शिक्षकों ने ऐसी कार्रवाई में सहयोग करने से इनकार कर दिया। इन दावों के समर्थन में रांका ने कोई आधिकारिक दस्तावेज या प्रशासनिक आदेश सार्वजनिक किया है या नहीं, इसकी जानकारी इस इनपुट में नहीं है।

सुनने में आया है कि उदयपुर के जिस देमत गाँव के स्कूलों का हमने परसों दौरा किया था और जर्जर इमारतों की हकीकत पूरे देश के सामने रखी थी, वहाँ के शिक्षकों को डराया धमकाया गया है और हमें बुलाने वाले गाँव वालों पर FIR करवाने के लिए उनपर दबाव बनाया गया है। यह भी सुनने में आया है कि ऐसा… — Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) September 22, 2026

रांका ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को टैग करते हुए कहा कि अगर FIR दर्ज कराने की बात है तो सबसे पहले उनका नाम उसमें लिखा जाए। इसके बाद उन्होंने अपनी टीम का नाम भी FIR में शामिल करने की बात कही।

उन्होंने गिरफ्तारी की स्थिति में पूरे राजस्थान में ‘जेल भरो आंदोलन’ शुरू करने की चेतावनी दी। रांका ने कहा कि स्कूलों की स्थिति सुधारने की मांग को लेकर उनका अभियान जारी रहेगा।

अभिजीत दीपके ने क्या कहा?

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने रांका के पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा कि उनका नाम भी FIR में जोड़ा जाए।

Add my name too @madandilawar https://t.co/EXxhR5NMj1 — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 22, 2026

सौरव दास ने खुद को बताया ‘सह-आरोपी’

CJP प्रवक्ता सौरव दास ने भी रांका के पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सरकारी स्कूलों को ठीक कराने के अभियान में खुद को ‘सह-आरोपी’ के तौर पर शामिल करने की बात कही।

दास का यह बयान भी रांका के रुख के समर्थन में था। उन्होंने स्कूलों की स्थिति को लेकर पार्टी के अभियान में अपनी भागीदारी जताई।

Add me too as the “co-conspirator” to fix our government schools! https://t.co/FUC9b4rOQ3 — Saurav Das (@SauravDassss) September 22, 2026

TAD के करीब 1500 करोड़ रुपये के बजट पर सवाल

CJP ने स्कूलों की स्थिति के साथ ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट (TAD) से जुड़े करीब 1500 करोड़ रुपये के बजट के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया है।

पार्टी का दावा है कि आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए उपलब्ध बजट का पर्याप्त असर स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं में दिखाई नहीं देता। CJP ने सरकार से स्कूल भवन, पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं को बेहतर करने की मांग की है। यह बजट कितना खर्च हुआ और उसका कितना हिस्सा शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं पर इस्तेमाल हुआ, इस संबंध में इस इनपुट में कोई आधिकारिक सरकारी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

शिक्षकों को डराने-धमकाने और ग्रामीणों पर एफआईआर के लिए दबाव बनाने के आशुतोष रांका के आरोपों पर संबंधित प्रशासन या शिक्षा विभाग की आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है।