अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने आरोप लगाया है कि अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को अमेरिकी फंडिंग दे रहे हैं। उनका दावा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधी इस पैसे का इस्तेमाल भारत में शासन व्यवस्था को बाधित करने की कोशिश करने वाली ताकतों को समर्थन देने के लिए किया जा रहा है। हालांकि ये आरोप हैं और उनके समर्थन में कोई स्वतंत्र पुष्टि यहां उपलब्ध नहीं है।

मैरी मिलबेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए युवा भारतीयों से इस मुद्दे पर आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने लिखा, ”यह चुप रहने का समय नहीं है।” मिलबेन का आरोप है कि अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी कुछ लोग ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक मदद दे रहे हैं जो प्रधानमंत्री और उनके नेतृत्व के खिलाफ काम कर रहे हैं।

मैरी मिलबेन भारत में अपने देशभक्ति से जुड़े गायन के लिए जानी जाती हैं। वह 2022 में भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान चर्चा में आई थीं। साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान उन्होंने भारत का राष्ट्रगान भी गाया था।

अमेरिकी दानदाताओं पर क्या लगाया आरोप?

मिलबेन ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि कुछ अमेरिकी दानदाता दुनियाभर में रूढ़िवादी नेताओं को निशाना बनाने के लिए एक खास तरीके से काम करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोग किसी देश के अमेरिकी शिक्षण संस्थानों में पढ़े व्यक्ति को चुनते हैं, उसे कट्टर बनाते हैं और फिर अपने देश लौटने पर उसे आर्थिक मदद देकर अराजकता फैलाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

मिलबेन ने प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक सफर का जिक्र करते हुए कहा कि वह 25 साल से सार्वजनिक जीवन में हैं और 12 साल से प्रधानमंत्री के पद पर हैं। उन्होंने दावा किया कि मोदी उनके देश से आने वाली ऐसी ताकतों के सामने नहीं झुकेंगे जो व्यवस्था को बाधित करना चाहती हैं।

उन्होंने युवाओं से कॉकरोच जनता पार्टी के कथित विरोधी अभियान के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से संगठित होने की अपील भी की। मिलबेन ने कहा, ”लोकतंत्र और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमेशा एक जवाबी आंदोलन होना चाहिए।” उन्होंने अपनी पोस्ट के अंत में लिखा, ”उठो, युवा देशभक्तों! उठो!”

BJP नेताओं ने भी उठाए फंडिंग पर सवाल

मैरी मिलबेन के ये आरोप ऐसे समय आए हैं जब बीजेपी के नेताओं ने कॉकरोच जनता पार्टी और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके की फंडिंग को लेकर सवाल उठाए हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने विपक्षी नेताओं और CJP पर विदेशी समर्थन के जरिए भारत को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी दीपके की फंडिंग के स्रोतों पर सवाल उठाए हैं।

अभिजीत दीपके ने आरोपों को किया खारिज

अभिजीत दीपके ने विदेशी फंडिंग से जुड़े आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि अगर CJP की गतिविधियों में विदेश से पैसा आया है तो यह केंद्रीय गृह मंत्रालय की विफलता होगी।

दीपके ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती देते हुए पूछा कि उनकी निगरानी में देश में विदेशी फंडिंग कैसे आ सकती है। इस तरह CJP की फंडिंग को लेकर बीजेपी नेताओं के आरोपों और दीपके के जवाब के बीच राजनीतिक विवाद जारी है। विदेशी फंडिंग से जुड़े दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी जरूरी है।