कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मंगलवार को दिल्ली के पीतमपुरा में एक विशाल कॉकरोच का पुतला जलाने की तैयारी से जुड़े वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुफ्त में प्रचार करने के लिए धन्यवाद। रिपोर्ट के मुताबिक, दशहरे पर रावण के पुतलों के साथ कॉकरोच के इस पुतले को भी जलाया जाना है।

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो के जवाब में लिखा, “फ्री की पब्लिसिटी (मुफ्त में प्रचार करने) के लिए धन्यवाद।” वीडियो में उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के पीतमपुरा स्थित नेताजी सुभाष प्लेस (एनएसपी) मैदान के दृश्य दिखाई दे रहे हैं।

Thank you for the free publicity. https://t.co/olXsPQXPQ2 — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 20, 2026

समाचार एजेंसी एएनआई की ओर से साझा किए गए वीडियो में बताया गया कि पीतमपुरा की श्री केशव रामलीला समिति ने रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पारंपरिक पुतलों के साथ 30 फुट ऊंचा कॉकरोच का पुतला जलाने की ‘योजना’ बनाई है।

अभिजीत दीपके ने इसी साल मई में कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना की थी। इस पार्टी की शुरुआत मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की उस टिप्पणी के बाद हुई, जिसमें उन्होंने बेरोजगार युवाओं की तुलना ‘कॉकरोचों’ से की थी। इसके बाद यह कीड़ा युवाओं की शिकायतों और उनकी समस्याओं को सामने रखने वाले इस आंदोलन का प्रतीक बन गया।

कॉकरोच का यह पुतला ऐसे समय में सामने आया है, जब सीजेपी दिल्ली में कई मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी शामिल है। हालांकि, रामलीला समिति ने पुतला जलाने के फैसले के पीछे किसी राजनीतिक मकसद से इनकार किया है।

समिति ने क्या कहा?

समिति के अध्यक्ष और भाजपा विधायक अशोक गोयल ने पिछले सप्ताह समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा था कि कॉकरोच गंदगी का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि यह पहल स्वच्छ भारत और स्वच्छ दिल्ली अभियान का हिस्सा है। गोयल के मुताबिक, समिति पहले भी नक्सलवाद और आतंकवाद का प्रतीक बने पुतले जला चुकी है।

अशोक गोयल ने एएनआई से कहा, “हमारा लक्ष्य तीन जगहों से गंदगी खत्म करना है—हमारे घरों से, हमारे आसपास के इलाकों से और पूरे समाज से।” उन्होंने कहा कि इस पुतले के जरिए स्वच्छता और बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देने की कोशिश की गई है।

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हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में दशहरा देश के बाकी हिस्सों से अलग तरीके से मनाया जाता है। देश के ज्यादातर हिस्सों में विजयादशमी के दिन दशहरा उत्सव खत्म हो जाता है, लेकिन कुल्लू में इसी दिन सात दिन तक चलने वाले अंतरराष्ट्रीय दशहरे की शुरुआत होती है। इस साल यह उत्सव 21 से 27 अक्टूबर तक चलेगा। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।