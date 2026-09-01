CNG-PNG Price Hike: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के लोगों पर 1 सितंबर को महंगाई की दोहरी मार पड़ी है। महानगर गैस लिमिटेज यानी MGAL और मुंबई महानगर क्षेत्र MR ने भी CNG और PNG की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनियों ने कीमतों में यह बढ़ोतरी इनपुट लागत में वृद्धि का हवाला देते हुए सीएनजी की कीमतें 2 रुपये और पीएनजी की कीमतें 1 रुपये प्रतिकिलो बढ़ा दी हैं।

मुंबई में बढ़ी हुई दरों के बाद अब सीएनजी की नई कीमत 88 रुपये प्रति किलोग्राम और डीपीएनजी की दर 53 रुपये प्रति एससीएम है। एमजीएल के अनुसार पश्चिम एशिया में चल रहे संकट के कारण कीमतों में वृद्धि आवश्यक हो गई थी, जिसने अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों से जुड़ी इनपुट गैस की कीमतों को सीधे तौर पर बढ़ा दिया है।

कंपनी ने क्या-क्या कहा?

कंपनी के अनुसार CNG की बढ़ती मांग का एक बड़ा हिस्सा स्पॉट रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस (आरएलएनजी) से पूरा किया गया, जिसकी कीमत में भी वृद्धि हुई है। एमजीएल को अधिक लागत पर आरएलएनजी प्राप्त करना पड़ा जिससे उसके कुल इनपुट खर्चों में वृद्धि हुई।

MGAL ने कहा कि नवीनतम संशोधन से इनपुट गैस की बढ़ी हुई लागत की आंशिक रूप से भरपाई होगी और ग्राहकों को प्राकृतिक गैस की निरंतर और सतत आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस बढ़ोतरी से एमएमआर में लगभग 12.93 लाख वाहन प्रभावित होंगे, जिनमें ऑटो रिक्शा, टैक्सी, निजी वाहन और परिवहन प्राधिकरणों द्वारा संचालित वाहन शामिल हैं, जो एमजीएल द्वारा आपूर्ति की गई सीएनजी पर चलते हैं।

मई में भी बढ़ीं थी कीमतें

मई में एमजीएल ने घरेलू गैस के कम आवंटन और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के अवमूल्यन के कारण गैस खरीद लागत में वृद्धि का हवाला देते हुए सीएनजी की कीमत बढ़ाकर 86 रुपये प्रति किलोग्राम और पीएनजी की कीमत बढ़ाकर 52 रुपये प्रति एससीएम कर दी थी।

इस बीच एमजीएल ने कहा कि वह गैस की खरीद को अनुकूलित करने और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में पीएनजी को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा देने के तरीकों का पता लगाना जारी रखेगा।

ऑटो टैक्सी का किराया भी बढ़ा

इसके अलावा मुंबई महानगर क्षेत्र में सफर करने वालों को भी झटका लगा है क्योंकि अब ऑटो और टैक्सी के लिए ज्यादा किराया चुकाना होगा। ऑटो रिक्शा का न्यूनतम किराया 27 रुपये और काली-पीली टैक्सी का न्यूनतम किराया 33 रुपये हो गया है।

इस बढ़े हुए किराए को मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण यानी एमएमआरटीए ने मंजूरी भी दे दी है। ऑटो रिक्शा के किराए में 1 रुपये और टैक्सी के किराए में 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

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