उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख अखिलेश यादव के घुसपैठिये वाले बयान को लेकर उनकी आलोचना की है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे लोग बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों से गले मिलते हैं, उनके सामने नाक रगड़ते हैं लेकिन उत्तराखंड के लोगों के प्रति जहर उगलते हैं।

सीएम ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों के प्रति इस तरह की भाषा का इस्तेमाल छोटी और विभाजनकारी मानसिकता को दर्शाता है।

योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में उत्तराखंड महोत्सव को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा, ”उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी उत्तराखंड से थे। अगर उत्तराखंड की बेटी नहीं होती तो आप सैफई में कहीं भैंस चरा रहे होते।”

उत्तराखंड से निकलती हैं गंगा-यमुना

सीएम ने कहा कि गंगा, यमुना, सरयू, रामगंगा और राप्ती जैसी नदियों का उद्गम स्थल उत्तराखंड में है, इसके बावजूद देवभूमि के लोगों के प्रति ऐसी टिप्पणी करना संकुचित सोच को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विभाजनकारी मानसिकता है।”

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड महापरिषद के 78 वर्षों से आयोजित हो रहे महोत्सव की सराहना करते हुए कहा कि यह आयोजन उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक गायन, खानपान और परंपराओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने उत्तराखंड महापरिषद को आश्वस्त किया कि पंडित गोविंद बल्लभ पंत उपवन में महोत्सव के आयोजन के लिए सरकार पूरा सहयोग करेगी और यह स्थान कार्यक्रम के लिए उपलब्ध रहेगा।

सीएम ने उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों की ब्रांडिंग और उनके पोषण संबंधी गुणों पर वैज्ञानिक शोध को भी बढ़ावा देने की जरूरत बताई।

क्या कहा था अखिलेश यादव ने?

अखिलेश यादव ने 24 अक्टूबर को समाजवादी विचारक राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि भाजपा के पास घुसपैठियों को लेकर फर्जी आंकड़े हैं। यादव ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठिए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तराखंड भेजा जाना चाहिए। यादव ने कहा था कि उत्तराखंड के लोग घुसपैठिए हैं।

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को दिवाली के दौरान पटाखों पर रोक न लगाने के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने बढ़ते प्रदूषण लेवल की चिंताओं के बावजूद लोगों को पटाखों के साथ त्योहार मनाने की इजाजत दी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।