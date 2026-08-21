उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) नारे को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने शुक्रवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पांचवीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि कल्याण सिंह ने भारत के सनातन मूल्यों की रक्षा करते हुए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, “ये गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हैं…’पी’ की परिभाषा पहले ‘पिछड़ा’ बताया, फिर ‘पंडित’ कर दिया। किसी दिन ‘पी’ की परिभाषा ‘पाकिस्तान’ भी कर देंगे…।”

सपा पर लगाया अपमान करने का आरोप

सीएम योगी ने राम जन्मभूमि आंदोलन में कल्याण सिंह की भूमिका को याद किया और सपा नेतृत्व पर उनका अपमान करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याण सिंह के जीवन को ‘हिंदू गौरव दिवस’ के रूप में मनाया जाना चाहिए।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ‘बाबूजी’ (कल्याण सिंह) दबाव में आकर काम करने वाले व्यक्ति नहीं थे। योगी ने कहा, ”वे कहते थे कि कल्याण सिंह टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता और उन्होंने जीवन भर अपने इस वचन को निभाया।”

योगी ने कहा कि कल्याण सिंह ने आरएसएस के मार्गदर्शन और संतों के समर्थन में विहिप के नेतृत्व वाले आंदोलन का खुलकर समर्थन किया था। योगी ने कहा कि कल्याण सिंह ने अपनी सरकार की कुर्बानी दे दी लेकिन कहा कि राम भक्तों पर गोली नहीं चलाई जाएगी।

हिंदुत्व की राजनीति के फायर ब्रांड चेहरे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब लोग अयोध्या में भव्य राम मंदिर और विराजमान रामलला को देखते हैं, तो कल्याण सिंह की यादें ताजा हो जाती हैं।

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो कुर्सी कल जानी है, वह आज चली जाए और उन्हें इसकी चिंता नहीं है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।